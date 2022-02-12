Ещё раз о беседе двух министров иностранных дел, нашего и британского, случившейся, как нарочно, ровнёхонько в День дипломатического работника, словно подчеркивая все те сложности, которые сопровождают жизнь и работу дипломатов, которая, вопреки мнению обывателей — что угодно, только не мёд, не пахлава и не клюква в сахаре. Автор, который на своём веку с десятками представителей этой почтенной профессии был знаком, с одними дружил и работал, а некоторые из них попросту жили по соседству, в одном доме, на Кутузовском, это на личном опыте знает. Собачья работа, хотя если к ней с душой подходить — чертовски интересная. Тяжёлая, неблагодарная, иногда опасная и невероятно сложная — если, конечно, относиться к ней всерьёз, а не придуриваться, отбывая номер…

Помянутая беседа представляла собой верх идиотизма с точки зрения стороннего наблюдателя, да и её российский участник явно не был от своей британской гостьи в большом восторге, что по окончании встречи и высказал с присущим ему чувством юмора. Ну, тут сложно было удержаться: очень уж по-идиотски выглядела ситуация с гордой демонстрацией непризнания российского суверенитета над Ростовом и Воронежем, перепутанными с Донецком и Луганском. Интересно, могут ли на этом основании воронежские комики, из которых наиболее известны стране Руслан Белый и Юлия Ахмедова, претендовать на получение британского вида на жительство или гражданства? Лучше бы, конечно, сразу мест в палате пэров, но стоит ли им ТАК вляпываться — большой вопрос…

Так вот, секрет несгибаемого упорства главы британской дипломатии, насколько можно судить, был прост, как железнодорожная шпала и буквально написан у неё на лице. А точнее, на той высокомерно-злобноватой, презрительной маске, которая в данном случае это самое лицо заменяла. И тут даже дело не в том, что леди явно к туземцам приехала, что им и демонстрировала. Такой стиль: «белая госпожа в ходе визита в отдалённую колонию снизошла к недостойным её внимания диким аборигенам». Внешность вообще довольно часто более, чем показательна. К примеру, Лавров, когда на него с этой точки зрения посмотришь, типичный породистый дружелюбный бассет или бладхаунд. За горло взять запросто может, но без суеты, с чувством собственного достоинства и симпатией к партнёру по диалогу. А вот Элизабет Трасс…

С одной стороны, есть там что-то, напоминающее то ли вставшего столбиком суриката, то ли американскую луговую собачку, то ли отечественного суслика. Мелкое и суетливое. С другой, как это ни парадоксально, от стервятника. Эдакого, карикатурного, из мультика, вроде нашего «Крылья, ноги и хвосты» или штатовского варианта «Маугли». Был там такой взлохмаченный певчий персонаж… Ну, а если ориентироваться на её поведение, вместо головы там — типичная задница австралийского вомбата. Эдакая, плотная, костистая, мышцастая, с хрящами и жёсткой шерстью. А у задницы мозгов нет — одни инстинкты. Заткнуть собой нору и постараться собеседника придавить, как у вомбатов и принято. Что толку с ней разговаривать? Ей ни слушать, ни отвечать, ни соображать нечем. Оттого и получились не переговоры, а полная ж-па. Такой уж был у Лаврова собеседник…