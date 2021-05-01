Одно к одному. Последовательный и принципиальный враг России Виктория Нуланд утверждена заместителем госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам, так что теперь вся их внешняя политика клином на нас сойдётся. Посольство США в Москве, штат которого сократится на 75%, прекращает выдачу неимиграционных виз. России американцами объявлено, что её в случае прекращения вещания на территории страны «Радио Свобода» ждут всяческие кары. И наконец, Европарламент абсолютным большинством голосов выкатил нам серьёзные угрозы на случай «вторжения России на Украину». Выполнение которых, конечно, не в его компетенции, но давление на национальные правительства и европейские корпорации он окажет, для чего, собственно, соответствующую резолюцию там и принимали.

Про мелкий шабаш в Чехии, Болгарии и всех прочих странах, завязанных на игру американцев против России и не говорим. И тут понятно, что страх Б-жий у организаторов всей этой заварухи, американских начальников, полностью отсутствует. Понимание того, что если всё-таки, вследствие их усилий, начнётся большая война, Америки просто больше не будет, тоже. Поскольку не Европу же нам тогда придётся в основном пластать. Впрочем, может быть в Вашингтоне на нас надеются, в точном соответствии с заветом покойного папы, который, когда мы с братом ссорились, всегда говорил, что из двух спорящих один-то точно должен быть умным (глядя на автора)… Ну, получается, что по американским прикидкам умными в нашей с ними, ими самими начатой рубке, предстоит быть нам. Больше некому. Что мы, в самом деле, Вашингтон снесём?

Не снесём. Музеи, зоопарк хороший, нормального народу живёт достаточно — не одни только политики и уголовники, которых не жалко. При этом, как американскому начальству отвечать с минимальными для себя трудозатратами и максимальным эффектом на их эскапады, пока что так и непонятно. То есть понятно, но ждать этого от начальства нашего, всё равно, что к тени Никиты Сергеевича Хрущёва на спиритическом сеансе обращаться с претензиями на тему: где обещаный им советскому народу к 1980 году коммунизм? Восстановление на месте Советского Союза другого геополитического объединения тех же масштабов — раз. Выбрасывание США из Восточной Европы — два. Ликвидация американского военного присутствия в Европе в целом, Японии и Южной Корее — три. И пускай дальше с ними Китай разбирается.

Нормальный такой план действий. Для начала, вполне достаточный, и с точки зрения альтернатив, куда лучше, чем ядерная война. Реалистичен он? Пока не очень. С другой стороны, почти две тысячи лет Государства Израиля не существовало, но ведь возникло! Желающие могут убедиться лично. Хотя ещё сто лет назад понятно было, что это не более, чем утопия, в которую верит горстка фанатиков этой идеи. Интересно, если сейчас под озвученную триединую задачу собрать тех, кого она увлечёт и заинтересует, к чему всё через сотню лет придёт? Америка, как сверхдержава и светоч человечества, себя явно исчерпала и активно занимается саморазрушением изнутри. Мы её пока в этом направлении не подталкиваем, хотя всё больше непонятно, почему? Гадят они нам так, как будто мы только этим и занимаемся. Может, и впрямь заняться? Интересно будет посмотреть на результат…