А нервы-то у стариков не железные… Вон, Байден внезапно назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей» (и впрямь, “кто как обзывается: сам так называется, у Байдена зато друзей море, от Трампа до Си Цзинпиня), да ещё и у нас генерал Ивашов в адрес действующего президента высказался нелицеприятно, призвав ко всякому интересному в преддверии обострения отношений с Соединёнными Штатами и НАТО… Ну, понять обоих можно. У американского президента впереди серия трудных геополитических решений. Россия на Украину не нападает, хоть тресни. Условия обеспечения своей безопасности она обозначила до отвращения чётко, обычной изгибистости не проявляет и что-то необходимо решать: часики-то тикают. Отойти с занятых позиций, вроде как, нельзя: не привыкли американцы к такому. Что скажут республиканцы? Что скажет Конгресс, вне зависимости от партийной принадлежности его членов? Что скажет избиратель? А на кону, вообще-то, война…

Что до Леонида Григорьевича, его тоже понять можно. Пик его карьеры — это 90-е, время правления Ельцина. Путин его с поста снял практически сразу, как стал президентом. И тут каким патриотом ни будь, а поневоле к крайним либералам в критике Первого, с учётом абсолютной смены приоритетов в обеспечении национальной безопасности, стиля ведения диалога с Вашингтоном и Брюсселем и того, что вырисовывается в перспективе у страны, примкнёшь: всё, что делалось генералом в его общении с Западом, причём вполне искренне, с уверенностью в том, что именно это максимально обеспечивает интересы России, идёт коту под хвост. И, главное, происходит это под таким соусом, что получается, что все те, кто этим в 90-е занимались, включая тогдашнего президента, полнейшие идиоты — приходится результаты их трудов с немалым запозданием и риском исправлять.

То есть, напрямую об этом никто из начальства не говорит, но по всему выходит именно так. Обидно же! Так что неожиданное на первый взгляд для члена патриотического «Изборского клуба» совпадение во взглядах с оппозицией самого радикального толка, на самом деле легко объяснимо. Никому не нравится слышать и читать такие оценки того времени, которое было смыслом твоей жизни, как те, которые звучат в эфире и печатных СМИ. Отчего изрядная часть критики генерала и пришлась на людей медийных, включая Соловьёва, Киселёва, Кедми и самого автора, об уважении к которому Леонид Григорьевич внезапно обмолвился, за что ему искреннее спасибо. Со всех концов мира это выступление автору друзья прислали, специально отметив, на какой минуте были сказаны те слова. До того удивились… Но тут, как есть. Что сам автор, что Яков Кедми совершенно точно говорят то, что думают, спасибо, Соловьёв это им в эфире делать позволяет.

Что это не совпадает с мнением генерала Ивашова, так больно уж жизненный опыт у нас у всех разный. У него свой, у автора свой, а у Кедми вообще такой, которого ни у кого ни в Израиле, ни в России нет. И если ясно видно, что ситуация в наших отношениях с американцами такая, как она есть, цели и задачи у них такие, как есть и соотношение сил и технологических возможностей наших на сегодня такое, как оно есть, так и чего на советский опыт конца 80-х и, тем более, постсоветский 90-х гг. оглядываться и им руководствоваться? Доигрались и без того до ручки, спасибо Михаилу Сергеевичу и Борису Николаевичу. Впереди или полная ж-па, или из неё удастся вынырнуть. И тут привычная генералу, а также американскому президенту российская переговорная тактика не то, что не поможет стране уцелеть — она над ней крышку гроба захлопнет. Вот и приходится идти ва-банк. Благо, наличие ядерного оружия это точно позволяет. Интересно, как Байдену, в случае чего, помогут все его «друзья»?