{ 26 сентября 2021 }

Франция — Россия: нервы, уран, сахель

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Французский министр иностранных дел строго-настрого предупредил министра российского, что появление в африканском Мали российских специалистов в сфере обеспечения безопасности, которых в западной прессе традиционно именуют «группой Вагнера», будет иметь серьёзные последствия… Ну и, что ещё они все, в Европе, обычно в таких случаях говорят. Непременно, Франция из Мали военных сразу выведет — пускай учтут. Что логично, поскольку в аналогичной ситуации в той же ЦАР Парижу там оказалось делать нечего. Вроде, бывшая французская колония, и они там военных годами держали (правда, без особого толка), и ценных ископаемых ресурсов полно, а получилось как в метро: «осторожно, двери закрываются, просьба освободить вагоны».

Мали — это Сахара, Сахель и древний город Томбукту. Террористы исламистского толка, туареги с их идеей насчёт отделения независимого Азавада и военные хунты (десантников их, кстати, в советские времена в Рязани готовили). Вечная нестабильность, соперничество США и Франции и уран. Очень много урана, на котором французская атомная энергетика и стоит. Он, впрочем, и в Чаде есть, и в Нигере, так что для Франции присутствие в Сахеле жизненно важно. Что до его результатов для местных чиновников, они, если не считать привычных для всех стран такого типа мегаоткатов, не очень впечатлены успехами Франции в наведении в регионе закона и порядка. С исламистами Париж не справляется, американцы его постепенно из Сахеля выжимают, обещанной военной техники Франция не даёт…

Что у неё выходит по-настоящему хорошо, так это презентации будущих побед и описание того, какие блестящие результаты в итоге военных действий Франции и её союзников получены. Одна только операция «Сервал» 2013-2014 годов по вытеснению из региона исламистов и предотвращению раскола Мали из-за действий сепаратистов-туарегов чего стоила. Правда, ни исламисты, ни туареги никуда не делись, данные местных военных об их потерях, на фоне практически отсутствия таковых во французских подразделениях, более чем сомнительны, а насчёт устойчивости правящего режима и стабильности и говорить не приходится. Да и какая стабильность? Транзит мигрантов-нелегалов и наркотрафик в Европу через Сахель идёт бешеный. Понимать надо.

Границы прозрачны. В Ливии продолжается бесконечная гражданская война — спасибо Саркози за свержение Каддафи. В Алжире ситуация получше, но местные власти, пограничники и военные настолько глубоко интегрированы в текущие схемы контрабандистов, что закрывают глаза на что угодно, происходящее на подведомственной им территории. Что до исламистов, те давно превратились в сухопутных пиратов. То европейских специалистов под выкуп похитят, то кокаин из Латинской Америки перебросят поближе к средиземноморскому побережью, то на нефтегазовый комплекс налёт совершат, как было в 2013 году с алжирским Ин-Аменасом… Ну и, понятно, уже упомянутый трафик мигрантов из африканской глубинки к тому же побережью, откуда они в Европу, в основном через Лампедузу и Сицилию, переправляются.

В общем, картина маслом: европейцы, пожинающие результаты своей политики в бывших колониях. Не справляется Франция с ситуацией. А связи с Москвой со времён деколонизации и активничанья в Африке СССР у местного начальства, как мы уже говорили, сохранились. Ну, и… Непонятно, правда, с чего это французы так резко отреагировали на слухи о потенциальном появлении в регионе русских. Нервы, что ли, у них ни к чёрту, после того, как американцы у них контракты на поставку в Австралию подлодок и самолётов в Швейцарию перехватили? Или ещё что помстилось? Мы же им не устраиваем сцен из-за присутствия их «Аревы» в урановой отрасли Казахстана, где она окопалась так, словно это не бывшая советская республика и член ЕврАзЭс, а часть Евросоюза. Брали бы в этом с нас пример. Проигрывать тоже надо уметь!

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Германия Vs Франция

    2. Германия Vs Франция

    Насколько близка русским Германия, на столько же чужая – Франция. С немцами все ясно. Раньше у них был А. Гитлер, теперь – А. Меркель. Немцы делают шестисотые мерседесы и аспирин. В целом, они – правильные проверенные временем фашисты, [Читать...]


  2. Франция получила очередную оплеуху

    3. Франция получила очередную оплеуху

    Г-ди, за что?! — мог бы спросить президент Макрон у Вс-вышнего, когда и если бы он был человеком строгих религиозных правил. Но поскольку в чём — в чём, но в этом он точно никогда заметен не был, можно [Читать...]


  3. Франция с Германией придумали политический ход

    4. Франция с Германией придумали политический ход

    Идея встречи на высшем уровне лидеров Евросоюза с Путиным, высказанная Меркель и Макроном, с треском провалилась. Подумаешь, Франция с Германией придумали политический ход! Кто они там вообще такие, в Париже и Берлине?! 10 стран высказались против, некоторые из [Читать...]


  4. Франция в лицах. Об Украине, Европе и России

  5. Тьерри Мариани

    6. Землякам де Голля, в отличии от жителей большей части европейского континента, хватило года, чтобы глаза продвинутой части ее политического истеблишмента раскрылись. «Инженерия согласия» по вопросу давления на Россию, которая так успешно сработала прошлым летом, теперь дает сбой по [Читать...]


  6. ФРАНЦИЯ В ПРАВОЙ РУКЕ

    7. ФРАНЦИЯ В ПРАВОЙ РУКЕ

    На конкурсе песни “Евровидение-93” Франция была представлена песенкой “Мама… КОРСИКА”! Шарль Паскуа, министр внутренних дел – КОРСИКАНЕЦ! – вероятно, хохотал. В такое грубое лизоблюдство французского телевидения с трудом даже верится. Хотя на прошлом конкурсе Францию представляла, вполне отвечая [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»