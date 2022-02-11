Лех Валенса предложил ударить по Москве

Предложение Леха Валенсы ударить по Москве «в случае нападения на Киев» до такой степени ярко демонстрирует умонастроения западного истеблишмента… Сначала все эти люди себя убедили, что Россия вот-вот развалится и никакого Путина во главе её не будет, а будет тот, кого ей с Запада «рекомендуют» (читай — поставят), типа Навального. Потом, что Россию можно придушить санкциями. Затем, когда ни то, ни другое не сработало, попытались стравить с Украиной, делая вид, что всё дело именно в ней, и игнорируя любые попытки серьёзного обсуждения условий обеспечения взаимной безопасности, которые были выдвинуты США и НАТО российским руководством. Наконец, завели себя до состояния истерии, напоминающей период перед Первой Мировой войной, которая ничем хорошим для её инициаторов не кончилась. Что дальше будет?

Кстати, это-то как раз понятно. Что там насчёт превентивных санкций за вторжение России на Украину из Америки всё чаще и чаще доносится? И что его, этого вторжения, нет, никого не волнует и волновать не будет. У западных политиков своя логика и призвана она продвинуть их в глазах избирателей в качестве героических защитников свободы и демократии, хоть от России, хоть от Китая, хоть от марсиан. Верят же, и не только западные обыватели, а и разведка, военные и тамошние политики в инопланетян и летающие тарелки — бюджеты на борьбу с ними выделяют. Ну, а если в качестве главной мишени не какие-то сомнительные инопланетяне и не Китай, которого многие в США побаиваются, а многие с ним тесно сотрудничают и от этого сотрудничества зависят, а хорошо известная им в качестве традиционного противника Россия… Причём не та, что есть, а та, которую они себе по 90-м представляют!

Её, такую Россию, только и притаптывать. Ишь, каким тоном с ними Путин заговорил! Как равный. Условия ставит. Причём для коллективного Запада, как он себя всем окружающим преподносит, абсолютно неприемлемые. И тут напрашивается не просто перевод конфликта в горячую фазу, а превентивный. Что там Валенса ляпнул про удар по Москве, в случае, если Россия захватит Киев? А зачем его для нанесения такого рода удара, собственно, захватывать? Можно же и на опережение сработать. И тут есть для них огромный соблазн. Так что Валенса, конечно, давно уже никто и звать его никак — времена «Солидарности» сто лет как прошли, но к словам его стоит прислушаться. Они много на что намекают. А сам он это придумал, услышал от кого или транслирует коллективное мнение тех, с кем общается (а он много с кем общается), дело десятое. Как раз это совершенно неважно…