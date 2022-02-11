Подумалось тут… Вот, когда на МКС Юлию Пересильд сотоварищи забросили, фильму какую-то снимать, народ много чего по этому поводу предположил. Юморной у нас народ. Позубоскалить умеет. И насчёт начальства космического и кинематографического всё было сказано, и насчёт спонсоров этого прожекта, и про исполнителей, и много чего непечатного, под настроение… А вдруг это такой специальный отвлекающий маневр был? И пока население собственной страны стебалось, ох-евало и недоумевало, а все прочие, кто про это узнал, восхищались тем, как красиво умудряются русские выпендриваться, под прикрытием съёмок что-то невероятно важное и секретное произошло? Скажем, наши втайне с какими-то мощными инопланетянами пересеклись и договор о стратегическом сотрудничестве заключили, или испытали чего, такое мощное, что и-эх?! Или хотя бы у-ух?!

Ну, а если это и впрямь всё было исключительно и только ради съёмок, возможен второй вариант. Может быть вообще ВСЁ, что снимают киношники, притворяясь, что это спецэффекты и компьютерная графика, они и в самом деле отрабатывают под камеру на живой натуре? И так всегда и было, просто об этом почему-то никому не рассказывали? О причинах чего знают только военные, спецслужбы и высший эшелон политической элиты — у кого какая. Так что, вся мировая фантастика, фэнтези и прочие киношные сказки — съёмки на натуре. Можно сказать, документальные кадры! Только тогда непонятно, отчего у них «Звёздные войны снимали», а у нас «Отроки во вселенной» — доброе, подростковое и с юмором. Мы, впрочем, своё потом догнали, на «Дозорах»… Интересно было бы покрутить эту идею, с точки зрения вариантов её практической реализации…

Много сюжетных линий тут просматривается, одна краше другой. А если ещё добавить к этому немного теории заговора… Скажем, вот, к примеру, тот же самый коронавирус. Интернет забит вариантами того, кому и зачем эта штука понадобилась, от идей насчёт отработки скрытого контроля над человечеством, до бизнес-операции всемирного фармацевтического лобби на масках и вакцинах. Ну, или про чипирование мирового населения ходит мулька: Гейтс, Греф и, скажем, Чубайс. А если всё проще: заговор есть, но его совсем другие люди проталкивают и всё это замутили Лукас, Эрнст и Спилберг? Снимают реалити-шоу про мировую пандемию и про вымирание человечества, под что и локдауны по всему миру назначили. Таких кадров набрали, никакие голливудские примочки рядом не стоят! Или спонсоры Греты Тунберг решили экологический переворот в мировой экономике учудить, прикончив транспорт для начала… Круто же!