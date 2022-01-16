Ну, нашли на нас управу наконец. Поляки нашли. Их бывшему министру иностранных дел, ныне депутату Европарламента, Витольду Ващиковскому, в голову идея хорошая пришла. Надо, оказывается, вводить санкции против всех российских знаменитостей, которые поддерживают Путина. Или хотя бы не против него. Или не за тех, кто против него и таких, как он, вроде Лукашенко, как те же Навальный, Зеленский, Саакашвили или Тихановская. В общем, понятно. А то, что за безобразие?! Не свергают они Путина, хоть тресни, а их в разные страны пускают, то в качестве туристов, то на гастроли, то на спортивные мероприятия, болельщиками, а то и вообще играть, как «Спартак» в Мадриде. Почему польского экс-министра так задел именно «Спартак» и именно в Мадриде, не скажем. Может, у него что-то личное связано с этой командой, или с этим городом. А то и с ними обоими…

Интересно устроен нынешний мир. Забавно. Польский экс-министр, надо отдать ему должное, следит за международной обстановкой и пытается ей соответствовать. Своеобразно интерпретирует происходящее, конечно, но так уж у его соратников и однопартийцев, наверное, повелось. Кстати: от какой именно партии он в Европарламенте? Или это неважно? Очень уж патетически восклицал в интервью, где высказал идею санкций против российских знаменитостей, что вот — русские же воюют на Донбассе, в Грузии и в Казахстане, а их в Европу пускают… Было, правда, некоторое подозрение, что он учился в своё время где-нибудь в Советском Союзе, в провинции, где огрёб от местных спортсменов за приставание к девушкам на дискотеке, отчего навсегда запомнил их команду, затаил в душе чёрную злобу и теперь, как может, отомстить пытается, но нет. Не сошлось.

Проверка, пусть даже поверхностная, показала, что хотя и учился от в провинции, но не в советской, а в польской и канадской: сначала получил степень магистра истории в университете Лодзи, а потом международных отношений в Орегоне. Правда, министром был недолго, пару лет с небольшим, в 2015-2018 годах (потом уволили), так что с чего он на Россию и её президента так взъелся, сказать трудно. Ну, может наши ему где-то ненароком соли на хвост насыпали, или просто человек такой — вредный по самой своей внутренней сути. Так Путина не любит, аж кушать не может. Интересно, он всегда таким был, с годами на него обозлился, или это профессиональное? Встречались автору такие люди, в том числе среди польских политиков. Очень были гибкими. В случае необходимости, почуяв в том для себя хоть какую-нибудь выгоду, переобувались на раз. Буквально в одну секунду из людей горячо просоветских и антиамериканских, становились антирусскими. Такое гнильё…

Правда, людей нормальных среди знакомых автору поляков, включая глав их МИДа, было куда больше. Хоть это утешает. Интересно, чем упомянутый «герой нашего романа» будет себя утешать и чем пробавляться на ниве околополитических глупостей после того, как нынешняя, весьма взрывоопасная ситуация в отношениях России и Соединённых Штатов, России и НАТО, а также России и Польши так или иначе сойдёт на нет? То ли после очередной большой европейской войны, к чему он и такие как он изо всех сил дело сдуру ведут, не очень себе представляя, чем она может для несчастной Польши окончиться. То ли без неё, если Г-дь над Европой и той же Польшой всё-таки смилостивится и в итоге без особой драки обойдётся. Просить будет подаяния га обочине у прохожих, как Киса Воробьянинов? «Господа, я не ел шесть дней, подайте отставному министру иностранных дел Польши и бывшему депутату Европарламента», — отлично звучит! Народ у нас в целом добрый. Прокормится.