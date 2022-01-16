Виктория Нуланд сообщила, что у Америки есть целых 18 планов действий на случай вторжения России на Украину

Виктория Нуланд (для тех, у кого это имя и фамилия не вызывают никаких ассоциаций, напомним, что это целый заместитель Госсекретаря Соединённых Штатов Америки, то есть по нашему — замминистра в тамошнем МИДе, роль которого с успехом и выполняет Государственный департамент США) сообщила, что у Америки есть целых 18 планов действий на случай вторжения России на Украину, о котором американское и украинское начальство уже столько раз намекало, предупреждало, говорило открытым текстом и криком кричало (а вторжение всё ещё не произошло), что как-то даже неудобно: ждут же люди, а его всё нет и нет. Даже непонятно, что они в Киеве и в Вашингтоне делать будут, если оно так и не состоится. Страшное, наверное, будет у публики, которая не дождётся своего милитари-шоу, разочарование. Ещё деньги за билеты обратно потребует…

С другой стороны, интересно, что же это за 18 планов? Оно, конечно, поменьше, чем в 1996-м у Ельцина со снайперами было, про 38 которых он на всю страну объявил, страшно осрамившись — до сих пор народ как это вспомнит, головами качает, пальцами у виска крутит и по горлу с пониманием прищёлкивает, но позору не намного меньше. Чувствуется, что руководство Госдепартамента США перед тем, как Нуланд про 18 планов ляпнула, исключительно плодотворно с бумагами работало. Помнится, у Бориса Николаевича это так называлось. Хотя, с другой стороны — это только он у нас таким консервативным был. Американское начальство, да по нынешним суперлиберальным временам, да при демократах, а точнее при Байдене, который даже сам себя не слишком контролирует… Может, они курят что-нибудь специфическое, колются или колёсами закидываются?

У Зеленского это — обычная практика. Да и у Байдена-младшего, которым ни семье, ни его стране гордиться точно не приходится. Мало ли? Может быть, такая мода уже и во всём американском госппарате пошла? Судя по словам и действиям этих людей, они всё время в изменённом состоянии сознания пребывают. 18 ответов, заготовленных в преддверии вторжения, которого нет и совершенно точно в соответствии ни с одним из разработанных американцами сценариев не будет… Зачем?! Рассказал бы несчастной пожилой американской дуре, которая насчёт них распиналась, про тот единственный вариант действий, который у них и украинского официоза есть: Киев прекращает идиотничать, выполняет «Минские соглашения» и ведёт себя нормально. Что, впрочем, и самих Соединённых Штатов касается. А то их там всех, включая Нуланд, как будто бешеный ёжик покусал. Совсем свихнулись ребята…