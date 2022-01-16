{ 16 января 2022 }

Виктория Нуланд сообщила, что у Америки есть целых 18 планов действий на случай вторжения России на Украину

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Виктория Нуланд (для тех, у кого это имя и фамилия не вызывают никаких ассоциаций, напомним, что это целый заместитель Госсекретаря Соединённых Штатов Америки, то есть по нашему — замминистра в тамошнем МИДе, роль которого с успехом и выполняет Государственный департамент США) сообщила, что у Америки есть целых 18 планов действий на случай вторжения России на Украину, о котором американское и украинское начальство уже столько раз намекало, предупреждало, говорило открытым текстом и криком кричало (а вторжение всё ещё не произошло), что как-то даже неудобно: ждут же люди, а его всё нет и нет. Даже непонятно, что они в Киеве и в Вашингтоне делать будут, если оно так и не состоится. Страшное, наверное, будет у публики, которая не дождётся своего милитари-шоу, разочарование. Ещё деньги за билеты обратно потребует…

С другой стороны, интересно, что же это за 18 планов? Оно, конечно, поменьше, чем в 1996-м у Ельцина со снайперами было, про 38 которых он на всю страну объявил, страшно осрамившись — до сих пор народ как это вспомнит, головами качает, пальцами у виска крутит и по горлу с пониманием прищёлкивает, но позору не намного меньше. Чувствуется, что руководство Госдепартамента США перед тем, как Нуланд про 18 планов ляпнула, исключительно плодотворно с бумагами работало. Помнится, у Бориса Николаевича это так называлось. Хотя, с другой стороны — это только он у нас таким консервативным был. Американское начальство, да по нынешним суперлиберальным временам, да при демократах, а точнее при Байдене, который даже сам себя не слишком контролирует… Может, они курят что-нибудь специфическое, колются или колёсами закидываются?

У Зеленского это — обычная практика. Да и у Байдена-младшего, которым ни семье, ни его стране гордиться точно не приходится. Мало ли? Может быть, такая мода уже и во всём американском госппарате пошла? Судя по словам и действиям этих людей, они всё время в изменённом состоянии сознания пребывают. 18 ответов, заготовленных в преддверии вторжения, которого нет и совершенно точно в соответствии ни с одним из разработанных американцами сценариев не будет… Зачем?! Рассказал бы несчастной пожилой американской дуре, которая насчёт них распиналась, про тот единственный вариант действий, который у них и украинского официоза есть: Киев прекращает идиотничать, выполняет «Минские соглашения» и ведёт себя нормально. Что, впрочем, и самих Соединённых Штатов касается. А то их там всех, включая Нуланд, как будто бешеный ёжик покусал. Совсем свихнулись ребята…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Готовится приезд в Россию Виктории Нуланд

    2. Готовится приезд в Россию Виктории Нуланд

    Интересно девки пляшут. Готовится по дипломатическим каналам приезд в Россию Виктории Нуланд, которая со времён президентства Барака Обамы была и остаётся одним из главных и наиболее успешных врагов нашей страны, что ярко продемонстрировала на Украине. Да и не [Читать...]


  2. О приближающемся вторжении армии России на Украину

    3. О приближающемся вторжении армии России на Украину

    Идей насчёт приближающегося вторжения армии России на Украину в западной прессе столько, что хватило бы на пару томов энциклопедии. Обсуждаются варианты (в российском Генштабе такого количества этих вариантов ни под какого вероятного противника не просчитывают, включая марсиан), решаются [Читать...]


  3. Гордон предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, а в Россию-1

    4. Гордон предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, а в Россию-1

    Из жизни идиотов. Журналист Дмитрий Гордон, который на Украине и у отечественных либералов числится знаменитым интервьюером, то ли в шутку, то ли всерьёз предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, каковая идея недавно была там высказана (вариант Марии Захаровой, [Читать...]


  4. Программа действий

    5. Программа действий

    * На очередном партийном собрании в региональном отделении Социалистической народной партии России в Республике Татарстан были обсуждены итоги работы парторганизации и определены перспективы действий в связи с общепрограммной концепцией “Новый социализм для будущей России”. Основной задачей, как решили [Читать...]


  5. Санкции против России

    6. Санкции против России

    Читаешь информацию о том, какие санкции против России, её высшего руководства, в том числе военного, а также отечественных банков, организаций и целых отраслей американцы вот-вот собираются вводить, под каким предлогом и в каких выражениях их политики и чиновники [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»