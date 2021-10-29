У Рашкина нашли тушу разделанного лося

Немного об идиотах. В машине у широко известного, авторитетного в полном смысле этого понятия и довольно скандального депутата Рашкина, нового гуру нашего парламента от КПРФ, нашли тушу разделанного лося. Или разделанную тушу лося. Не суть важно. Насколько можно судить, дело происходило ночью. Там же имели место быть: топор (один) и два ножа в крови, а также некий мужчина, который депутата сопровождал. Недалеко была обнаружена шкура этого самого лося и те части туши, которые в машине отсутствовали. То ли недостойны оказались внимания депутата, то ли тот их из чисто экологической благотворительности местной фауне оставил, для её подкорма. Поди теперь, разбери, что у него в голове было. Депутат же! Они вообще люди особые, некоторые с чрезвычайно нелинейной психологией.

Похоже — тут тот самый случай. Говорит цветасто и напористо. Резок в выражениях — это народу нравится. Одно слово, закалённый оппозиционер. Отчего и от медицинского освидетельствования категорически отказался — мало ли, что ему там враги напишут. Хотя, что можно было написать? Что пьян был, хотя и находился за рулём? Так это, судя по всему, и так было заметно невооружённым глазом. Но версии всего остального слегка разнятся. То ли депутат по лесу гулял (ну, любит человек свежий воздух и по ночам по лесу гулять любит — оно ж у нас, вроде, законодательно не запрещено?!) и там, в лесу, НАТКНУЛСЯ на уже разделанную кем-то тушу лося, каковую в багажник и положил — отвезти и сдать в полицию. То ли просто положил, с неустановленными целями. Может, он лося клонировать хотел и оживить.

Главное — не охотился он на того лося, тушу не разделывал и не свежевал, а что выстрелы были слышны и в машине его топор и ножи в крови лежали, того он никак не объясняет. Наверное, подкинули, когда задерживали. И шкуру с требухой тоже подкинули. А может и саму тушу — это ещё проверить надо, откуда она в его, депутатском багажнике, взялась. Ну и, знамо дело, фракция КПРФ за депутата горячо вступилась, тем более, что по закону за браконьерство срок положен, а у него как раз депутатская неприкосновенность. И ведь был бы Рашкин из «Единой России», или хотя бы из какой-нибудь другой партии, а не из их собственной — они б его загрызли. А так, надо отбивать человека изо всех сил. Не дай Б-г, потребуют снять с него его неприкосновенность, суд проведут, приговор вынесут…

Как тогда оппозиция в глазах своих избирателей будет выглядеть? И как будет выглядеть в их глазах депутат Рашкин, на которого до этой истории с лосем такие ставки были! Он же не простой депутат был. Он был обличитель и трибун, олимпиец, Зевес-громовержец! А теперь кто? Алкаш, браконьер, да ещё и полный лох, потому, что попался самым глупым образом. И на чём?! В общем, понятно. Да и из новостей уже это никак не вымараешь — огласка была на всю страну. Громче могло бы прозвучать только, если бы не Рашкин лося ухайдакал, а лось Рашкина. Да силы оказались неравны. А какие могли бы быть заголовки! «В машине у пьяного лося нашли разделанную тушу депутата от КПРФ. Рядом валялись требуха и шкура. Лось от медицинского освидетельствования отказался. Ведётся следствие». Мечта, а не тема!