Новая деталь в общем потоке вопросов и рассуждений о том, что происходит в Казахстане. Жив ли его первый президент, Назарбаев? Очень похоже, что он-таки ушёл в мир иной и всё, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за неё противостоящих друг другу элит. Ну и, понятно, за активы драка идёт. Казахстан — страна богатая, там есть, что делить. Благо, в её пределах и американцы с англичанами, немцами и французами жируют, и турки с китайцами работают, как могут, и у заливников много что там есть, и даже у России кое-что ещё осталось, помимо нескольких миллионов соотечественников. Родственники елбасы, включая ближайших, на глазах теряют посты и уезжают из страны. В самом ближнем круге идут такие перетасовки, что невольно вспоминается смерть товарища Сталина и её последствия. Масимов, конечно, отнюдь не Берия, да и риторика по нынешним временам изменилась, но по сути…

Что-то предсказуемо, что-то нет, но ситуация далеко ещё не закончилась — просто фаза открытого вооружённого противостояния на улицах городов перешла в новое качество: отряды погромщиков вытеснены из центра Алматы (или Алма-Аты?) и борьба с этими людьми перешла в сельскую местность. Причём безопасности в стране как не было, так и нет, несмотря ни на какие заверения властей. И тут ещё вопрос, что хуже: попасться на дороге в руки местных бандитов, которых в Казахстане оказалось на удивление много, или силовиков, которые их ловят. То ли латиноамериканский вариант развития событий, то ли африканский. Винтовка рождает власть. Что там насчёт репрессий в Советском Союзе против народных масс наши правозащитники писали и говорили, с упором на национальные окраины? Начинает проясняться, зачем они были…

Повторим: Казахстан перестал быть тем островом стабильности и порядка, которым так долго выглядел и которым его искренне считали многие, включая автора. Удержит ли Токаев власть, с кем ему этой властью ещё придётся делиться, что ждёт не только казахов, но и многочисленные меньшинства этой страны, как быстро она деградирует до уровня обычного азиатского зверства, что и зачем там будут делать внешние игроки — вопросы, на которые пока что ни у кого нет ответов. Больно уж много там оказалось криминала, слишком сильны наркомафии, слишком тонкую прослойку составляет образованное городское население. Опять же, национализм местный оказался куда сильнее, чем можно было предполагать, да и исламистских радикалов куда больше, чем можно было себе представить. Что до кланов и племён, хоть собранных в жузах, хоть внежузовых — это отдельная головная боль любого правителя Казахстана.

Просвещённый (или обычный, дикий) авторитаризм, с некоторым декором в стиле демократии, там ещё возможен — это показала эпоха Назарбаева. Перейдёт он в жёсткую диктатуру, как в ряде соседних стран, или нет — вопрос. Может и нет. Хотя что будет хуже для населения этой страны, чёрт его знает. Хорошей окажется ситуация, когда ничего особо не поменяется, разве что на активах «назарбаевских» сменят «токаевские». Однако на это надеяться явно не приходится: елбасы был куда опытнее и по характеру много сильнее своего преемника, власть которого очень многие будут пробовать на прочность. Отбиваться тому придётся всерьёз. Так что сейчас, конечно, наследие Назарбаева будет пересматриваться и его имя будет исчезать из названий и цитат, но через какое-то время вспоминать эпоху его правления начнут, как «золотой век» Казахстана. Так всегда бывает с людьми такого масштаба и теми странами, которые они под себя отстраивают. Ничего личного — просто законы истории…