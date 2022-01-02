{ 2 января 2022 }

Второй день нового, 2022 года. Выходной

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Второй день нового, 2022 года. Выходной. В Подмосковье мягчайшая погода перешла в мягкий холод, а потом в лёгкий, не вымораживающий насквозь, но ощутимый морозец. Почувствуйте разницу. Народ отоспался, отжёг салюты, отпугал окрестности и домашних животных фейерверками, выпил и закусил с роднёй и готов к продолжению посленовогодних банкетов, в соответствии с отечественными традициями. Интересно, кстати, как на фейерверки наши дикая природа реагирует: лоси там, кабаны? Ну, положим, медведи спят в берлогах, да и почти нет их в Московской области, а где они ещё встречаются, в тех краях люди не живут. Бобры попрятались в укреплённых, укрытых снегом хатках, которые от окружающего их новогоднего беспредела хорошо звукоизолированы. Зайцам и лисам не привыкать — на них вечно охотятся. А вот с копытными — вопрос.

Испуганный лось или дикая свинья — вовсе не обязательно секач, хватит и пары самок, у которых, конечно, клыки не те, что у матёрого самца, но ко встреченному не по времени и не в том месте человеку могут быть применены с эффективностью промышленной мясорубки, не самые лучшие собеседники в зимнем лесу. Да и в каком угодно. Так что радостные прогулки в дикой природе после боя курантов лучше оставить для лирических комедий. Там героиня вечно убредает в снежную муть, каким-то образом сочетающуюся со звёздным небом и ярко светящей луной. Пара-тройка облаков не возбраняется, но они должны по небу проноситься быстро, не заволакивая его мрачной обложной пеленой, а красиво оттеняя настроение. Среди тёмных стволов на белоснежном фоне её быстро находит герой и дальше они объясняются в своих чувствах, выжимая невольные слёзы у домохозяек среднего возраста, которым остро хочется, чтобы в их жизни тоже что-нибудь подобное было…

Впрочем, на снегу хороши и совсем уж комедийные персонажи, вроде знаменитой тройки Гайдая, непременно в традиционных для нашей средней полосы плотных верхних зимних одеждах, валенках, тёплых шапках и с вязаными шарфами. Комедии комедиями, а ангину никто не отменял. И ведь, что характерно, смотрят эти фильмы которое десятилетие подряд. Гайдая и Рязанова, Данелию и Меньшова, Мотыля и всех прочих, из золотого фонда отечественного кинематографа. Точно так же, как на эстраде в Новый год кумиры прошлых лет по-прежнему популярны. Где не «Дискотека 80-х», там «Дискотека 90-х». Одни только музыкальные критики и политики носы воротят, чего-то нового требуют. Что от политиков, которых по 30 лет из Думы никому выгнать не удаётся, звучит особенно забавно. Такие зайки! Массовики-затейники нашей ежедневной действительности…

Но не о них речь. Хотя бы в новогодние каникулы забыть об их существовании, что ли? Скоро православное Рождество, Крещение с непременным купанием в проруби (опять политики в объективы полезут), Старый Новый год и прочая, чисто российская зимняя праздничная круговерть. Гулять, так гулять! Это не Париж или Нью-Йорк, где сразу после католического Рождества ёлки, увернув в плёнку, на помойки выставляют. Надо встречаться с друзьями и роднёй (чёрт с ним, с коронавирусом), выпивать и закусывать, гулять с детьми и собаками, кататься на лыжах, санках и коньках… Жить надо! Влюбляться и жениться, ссориться и мириться, радоваться и грустить, вспоминать и надеяться на то, что дальше будет лучше. У нас это чертовски хорошо получается. Так и стоит продолжать, не закисая от новостей. Всё перемелется, мука будет!

Евгений Сатановский


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