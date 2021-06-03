{ 3 июня 2021 }

Второй день ПМЭФ в части обсуждения медиа контрастировал с первым

Рубрики: [Telegram]  

Итогом первого дня были призывы придумывать новое. В частности, об этом говорилось в дискуссии с Капковым, Шнуровым, Бекмамбетовым. Блогеры, тик-токеры — это ситуативная локальная штука. Надо искать, помогать, не мешать своим талантам, продуктам, которые могут завоевать открытый мир, как «Маша и Медведь». Надо, чтобы продукты были create in Russia, а в какой стране made – это менее важно.

Итогом второго дня наоборот стала вторичность. Началось с обсуждения закона об иноагентах, который был придуман в США в 1938 году, особенно подчёркивалось, что Россия скопировала «архаичный закон». Продолжилось обсуждением цифрового суверенитета — чужое запретить, сделать свои аналоги. Главное — «своё», а не «новое». Сознательно топтаться на месте в пользу якобы безопасности.

В плане вторичности Жаров из «Газпром Медиа» стал спикером номер один. Надежды желающих скопировать и запретить западное устремлены на Rutube. Жаров сказал, что сейчас аж 19 миллионов пользователей в месяц у этого убийцы YouTube (аудитория как у трёх роликов Дудя), «Газпром Медиа» готовит школу блогеров (будут учить шаблонам), запускает аналог Tik-Tok.

Получилось два противоположных месседжа. Вчера на ПМЭФ призывали в открытом мире продвигать новые смыслы. Сегодня призывали закрыться от мира, создавая старые копии.

Методичка


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