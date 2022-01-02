Из новостей дурдома наших соседей: на Украине в Новый год пара телеканалов транслировала обращение к гражданам не президента страны Зеленского, а его оппонента, экс-президента Порошенко. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, как, впрочем, и всё, что там в политике происходит. Впрочем, Гоголь про всё это в своё время уже и писал, с характерным для него мягким юмором, переходящим в сарказм, на роскошном русском языке, с редкими вкраплениями малороссийской мовы. Знал бы он, что изо всего этого через полтора с небольшим столетия после него выйдет… Впрочем, возвращаясь к Новому году, те, кто не услышал обращения Зеленского, мало что потеряли. На редкость долгий и дурацкий был текст.

Что значит, не стоило юмористу уходить в президенты! До сих пор не определится: кто он всё-таки сейчас такой? Единственно, на своём примере подтвердил традиционную американскую трактовку образа клоуна, как жестокого закомплексованного злобного садиста и убийцы, от которого ожидать можно чего угодно, кроме лишь чего-то хорошего. У нас такого рода фигура до него была неизвестна: клоуны были сплошь добрыми персонажами, которых боготворили дети. А здесь такая злыдня… Впрочем, какой есть. Другим ни он уже не будет, ни Украина с её буйной вольницей, в любой момент переходящей в анархию. Уголовщина и какие угодно зверства и издевательства, не над чужаками, так над собственным населением — это для её начальства так же естественно, как дышать.

Впрочем, как минимум на Новый год войны, о которой так много это самое начальство говорило, пугая своё население, европейцев и американцев до икоты, не случилось — и то хорошо. Им, конечно, об этом из Москвы сто раз говорили, но в ответ неслось такое, что ждать можно было чего угодно — от самого Киева. Старинное правило всех неудачливых политиков авантюрного толка: начинать войны, чтобы скрыть свои провалы, запугать и запутать население, ввести военное положение и попытаться удержаться хотя бы на этом. Ну и, понятно, при том, что государства на самом деле на Украине не существует, а есть конкурирующие друг с другом банды, которые периодически перехватывают власть одна у другой, не забывая воровать, что только могут, беспредельничать и гробить остатки страны, чего там от них ждать, ума не приложишь…

Дело ясное, что дело тёмное. Отчего будущее этой страны и её населения смутно, а настроение у всё ещё многочисленных там нормальных людей мрачнее мрачного. По голосам слышно друзей и родни, кто оттуда в Новый год звонил. Грустные у них были голоса. Отчего единственное, чего им хочется пожелать, чтобы миновали их беды и прошли заботы, и всё у них, их детей и внуков было хорошо. И в Донецке с Луганском, и во Львове с Тернополем, и в Киеве с Винницей, и в Харькове с Николаевом, и в Запорожье с Днепропетровском, и в Ровно с Сумами, и в Фастове с Белой Церковью, и в Виннице с Черновцами, и в Херсоне с Каменцом-Подольским, и во всех прочих украинских городах и деревнях. Ночь темнее всего перед рассветом — это и про сегодняшнюю Украину. Но он там всё равно будет. Не может же рассвет не прийти!