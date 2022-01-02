{ 2 января 2022 }

Из новостей дурдома наших соседей

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Из новостей дурдома наших соседей: на Украине в Новый год пара телеканалов транслировала обращение к гражданам не президента страны Зеленского, а его оппонента, экс-президента Порошенко. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, как, впрочем, и всё, что там в политике происходит. Впрочем, Гоголь про всё это в своё время уже и писал, с характерным для него мягким юмором, переходящим в сарказм, на роскошном русском языке, с редкими вкраплениями малороссийской мовы. Знал бы он, что изо всего этого через полтора с небольшим столетия после него выйдет… Впрочем, возвращаясь к Новому году, те, кто не услышал обращения Зеленского, мало что потеряли. На редкость долгий и дурацкий был текст.

Что значит, не стоило юмористу уходить в президенты! До сих пор не определится: кто он всё-таки сейчас такой? Единственно, на своём примере подтвердил традиционную американскую трактовку образа клоуна, как жестокого закомплексованного злобного садиста и убийцы, от которого ожидать можно чего угодно, кроме лишь чего-то хорошего. У нас такого рода фигура до него была неизвестна: клоуны были сплошь добрыми персонажами, которых боготворили дети. А здесь такая злыдня… Впрочем, какой есть. Другим ни он уже не будет, ни Украина с её буйной вольницей, в любой момент переходящей в анархию. Уголовщина и какие угодно зверства и издевательства, не над чужаками, так над собственным населением — это для её начальства так же естественно, как дышать.

Впрочем, как минимум на Новый год войны, о которой так много это самое начальство говорило, пугая своё население, европейцев и американцев до икоты, не случилось — и то хорошо. Им, конечно, об этом из Москвы сто раз говорили, но в ответ неслось такое, что ждать можно было чего угодно — от самого Киева. Старинное правило всех неудачливых политиков авантюрного толка: начинать войны, чтобы скрыть свои провалы, запугать и запутать население, ввести военное положение и попытаться удержаться хотя бы на этом. Ну и, понятно, при том, что государства на самом деле на Украине не существует, а есть конкурирующие друг с другом банды, которые периодически перехватывают власть одна у другой, не забывая воровать, что только могут, беспредельничать и гробить остатки страны, чего там от них ждать, ума не приложишь…

Дело ясное, что дело тёмное. Отчего будущее этой страны и её населения смутно, а настроение у всё ещё многочисленных там нормальных людей мрачнее мрачного. По голосам слышно друзей и родни, кто оттуда в Новый год звонил. Грустные у них были голоса. Отчего единственное, чего им хочется пожелать, чтобы миновали их беды и прошли заботы, и всё у них, их детей и внуков было хорошо. И в Донецке с Луганском, и во Львове с Тернополем, и в Киеве с Винницей, и в Харькове с Николаевом, и в Запорожье с Днепропетровском, и в Ровно с Сумами, и в Фастове с Белой Церковью, и в Виннице с Черновцами, и в Херсоне с Каменцом-Подольским, и во всех прочих украинских городах и деревнях. Ночь темнее всего перед рассветом — это и про сегодняшнюю Украину. Но он там всё равно будет. Не может же рассвет не прийти!

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Американцы снова выкидывают из США несколько десятков наших дипломатов

    2. Американцы снова выкидывают из США несколько десятков наших дипломатов

    Как совмещается то, что американцы снова выкидывают из США несколько десятков наших дипломатов и членов их семей, получая, естественно, от нас адекватный ответ, а в новостях сообщается о подвижках в наших отношениях, в части выдачи друг другу дипломатических [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««