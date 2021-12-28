Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом ковидной эпохи

За 12 дней проката “Человек-паук: Нет пути домой” собрал миллиард долларов, став первым фильмом, который пробил эту сумму в период пандемии. Это очень мощный результат и по абсолютным значениям. Пускай «Мстители: финал» и собрали такую кассу за сумасшедшие 5 дней, но с остальными конкурентами Питер Паркер потягаться в состоянии: «Война бесконечности» дотянулась до миллиарда всего на день быстрее «Человека-паука», а «Звездные войны» пробудили силу доллара в 2015 за ту же дюжину суток.

В России фильм тоже предсказуемо лидирует. Не все, правда, разделяют мэйнстрим восторгов. Кого-то огорчает отупение доктора Стрэнджа, вынужденного по сценарию соответствовать глубине мышления Питера Паркера. Кто-то называет фильм одним сплошным фансервисом, паразитирующим на ностальгии и мемах. Но, как показывает практика, даже фансервис нуждается в тонких настройках, и, судя по результатам, свежему «Человеку-пауку» это полностью удалось.

Ну, или зрители просто соскучились по классическому «Марвел», который уж больно долго потчевал поклонников своей вселенной то слишком ламповыми, то чересчур локальными историями.