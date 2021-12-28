Самые значимые музыканты 2021 года

Мы подготовили рейтинг, где собрали самых значимых (на наш взгляд, конечно) музыкантов этого года.

1. Моргенштерн

Как ни крути, но именно о Моргене мы слышали чаще всего — и на тусовках, и в нашей любимой тележке. Пусть шут, пусть балабол, пусть хайпожор, но все же — спас ребенка, запустив на своей площадке мощный благотворительный марафон. Далеко не со всем согласны, но успех — неоспорим.

2. Радио Tapok

Ещё недавно никому неизвестный исполнитель каверов на Sabaton может смело претендовать на звание «прорыв года» и если не главного, то как минимум — очень заметного рокера нашей страны. Миллионы просмотров на YouTube и полные залы по всей стране. Может, пора и государству обратить внимание на песни о Курской битве или обороне Москвы? Пафосные выставки офицерских планшетов перестали «заходить» молодежи — может, пора менять формат?

3. Александр Градский

К великому несчастью, мэтр нас покинул. Но он навсегда останется в нас. Человек — легенда! Всегда будем помнить и гордиться, что могли стоять рядом!

4. Василий Вакуленко

Музыкант, бизнесмен, блогер — и везде успешный. И пусть ни разу за 15 лет «Моей игры» так и «не хлопнул чёрный бургер за Собянина», ни разу не поиграл в холостяка, но все равно успешно набирает аудиторию, развивает родной футбольный клуб и вкладывает деньги в молодых исполнителей! Ну а в перерывах между этим просто боксирует. Достойно уважения.

5. Олег Газманов

Шальным эскадроном пролетела всенародная слава, но «лихой есаул» и в свои 70 лет не унывает. Быть может, не даёт покоя слава Кобзона или Магомаева – но зарабатывалась она не бесплатными госконцертами или дружбой с чиновниками, как у Пригожина, а на востребованностью у зрителей! И все же – может пора дать дорогу Родиону?

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Наверное, самый сложный год выдался у Марины Абросимовой. Долгое время ее жизнь буквально висела на волоске и, казалось, что надежды нет. Но героические усилия врачей буквально выдернули певицу с того света, а внутренние силы помогли снова выйти на сцену. Жизнь побеждает – от всей души желаем здоровья и процветания.