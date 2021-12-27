Хуснуллин раскритиковал Шойгу

Вице-премьер Хуснуллин раскритиковал идею Министра обороны Шойгу о строительстве новых городов в Сибири. Денег много понадобится, нагрузка на бюджет большая будет… Можно же развивать старые города. Нерюнгри там, Братск, да и другие тоже можно. При желании. И это спор принципиальный, в основе которого лежит старая как мир разница подходов к стране и к жизни в целом. Для одних людей страна сама по себе важна и деньги, в том числе бюджетные, нужны именно для того, чтобы она развивалась и ни для чего другого. Для других она — в первую очередь источник дохода, так что лучше на неё тратить поменьше, а зарабатывать на ней побольше, причём здесь и сейчас. Какие могут быть проекты, рассчитанные на поколения?! Зачем они вообще?

Это, что значит, сейчас средства вложить, а отдача будет невесть когда, что ли? Или её вообще в обозримой перспективе не будет? Как произошло с железнодорожным путём до Владивостока, который ещё в царские времена проложили, а отдача от него была получена только в 1941 году, когда сибирские части вовремя под Москву успели добраться и её немцы не взяли. Да и то, нематериальная отдача. А если в цифрах считать — когда затраты империи на этот проект окупились? Точно так же, как строительство Санкт-Петербурга. Когда он казне доход дал? Какова была упущенная прибыль? А ведь могли бы Псков или Великий Новгород развивать, или там, Кострому. Больше бы организаторы процесса заработали, и куда легче. Что тут неясного? Ну, и так далее. А то страна огромная, её только развивать начни…

Заметно по московской реновации, которая теперь копируется в масштабах всего государства. Огромные, несуразные, ни в какие ворота не лезущие ни с какой точки зрения — ни с архитектурной, ни с градостроительной, куски Манхэттена, дурно вписанные в город, явно плохого качества, толку от которых, кроме вечных, немыслимых ранее пробок, нет ни для кого, кроме застройщиков и тех, кто их крышует. Но им же хорошо? А то! Как и производителям вечно сменяемых на самих себя дорожных бордюров и плитки. Деньги крутятся, дороги сужены, зелени много меньше и та, что из-за границы завезена — чахнет, представляя собой дивную иллюстрацию того, как нужно и можно на пустом месте капиталы из воздуха создавать. Но для тех, кто ими ворочает, прибыльно? Безусловно. Ну, так и кто в итоге молодец?

Для одного человека важен город, как таковой и страна, сама по себе. Может, он их любит, или ещё что. А деньги для него не более, чем средство. Для другого они — цель. Разный подход, разные результаты. В итоге, у одного есть страна, а у другого её нет. А как её не будет, так и денег не будет — кому он такой нужен? Но этого он, пока всё не накроется, не понимает, а когда накроется, понимать поздно будет. Простая разница. Естественная. Не всем же стратегией заниматься. Стратегов вообще в этом мире мало. А, говоря проще, у Шойгу есть репутация и у его критиков она тоже есть. У каждого своя. И тут ничего не сделаешь. Тем более, что строительство новых центров развития отнюдь не предполагает того, что старые города не нужно развивать. Вопрос — как это делать, чтобы про личный интерес не забыть, что ли? Так это совсем о другом…