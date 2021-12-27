Идея Евросоюза о том, что Россия должна выплатить Брюсселю штраф за успехи в импортозамещении в размере 290 млрд. евро, с которой ЕС обратился в ВТО, абсолютно чётко характеризует состояние отношений нашей страны с «коллективным Западом», ЕС как таковым и, кстати, всеми теми международными структурами, типа ВТО, которые созданы и существуют ровно для того, чтобы американцы и их ближайшие союзники могли придушивать конкурентов, подчинять их себе, закабаляя и лишая даже иллюзорной свободы, и не давать им поднять голову во веки веков. Что нужно иметь в виду в отношении всей той отечественной сволочи и слепо следующих за ней идиотов, которые со времён Горбачёва играют в эти игры и втащили в них страну.

В принципе, неплохо, что импортозамещение работает, хотя и в гораздо меньшей степени, чем докладывают наверх те, кто за него отвечает. Очень хорошо, что маски сброшены и можно не считаться больше с нежными чувствами искренних отечественных противников российских контрсанкций, которые год за годом требуют перетерпеть, принять условия Запада и, тем более, ни в коем случае ничем ему не отвечать — вдруг хуже будет. Не будет. По величине требований Евросоюза видно. Отморозились европейцы знатно. На всю голову отморозились. Напоминают стаю волков, решивших по зимнику зубра загнать. Кровушки хочется и голодные очень. Тем более, с их точки зрения, они ничем не рискуют. Большинство голосов в ВТО у них? У них. Ну, так и понятно, что там решат. Безо всяких вопросов.

Войны с нами они не боятся — именно потому, что на самом деле ничуть не боятся Россию, понимая, что нынешняя генерация отечественной «элиты» давным давно продала первородство и страну за чечевичную похлёбку. Да и Путин им сто раз сказал, что воевать ни с кем не хочет, в том числе на Украине. Ну, требует он гарантий безопасности страны, так и пускай требует. Попытаются заболтать и обвести вокруг пальца. До сих пор же это им удавалось? Международные суды в пользу России никаких решений принимать не будут просто потому, что не будут. Заметно по искам к «Газпрому», процессу по золоту скифов из музеев Крыма и претензиям акционеров ЮКОСа. Беспроигрышный вариант. Хотя сумма иска сама по себе вполне достаточна для большой войны, в итоге которой ни ВТО, ни Евросоюза просто не останется. Эта игра уж точно будет стоить свеч.