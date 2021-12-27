Илон Маск нащупал щель в новой этике

«Новая этика», также известная как культура отмены и отзывающаяся на кличку «повесточка», получила неожиданный удар в свой бодипозитивный тыл. Прямо из оплота своей цитадели — из Калифорнии. И не от кого-нибудь, а от самозваного пророка прогрессоров Илона Маска.

Маск выдал огненное интервью, заявив, что идеология меньшинств (вокизм, включающий в себя БЛМ и прочее ЛГБТ) — одна из главных угроз современной цивилизации:

— Вокизм — это культура разделения, остракизма и ненависти, которое ведет к обществу без юмора, полному ненависти и осуждения. Это дает озлобленным людям щит, чтобы оставаться злыми и жестокими.

Ничего нового для нас, для западных орд вокистов эти слова от Маска стали буквально серпом по их гендерно нейтральным гениталиям. Несогласные с Илоном в каждом пункте, подписчики обрушили на него ненависть, озлобленность, осуждение и остракизм.

Первая реакция — пожелать успехов обеим сторонам, но интереснее все-таки задуматься о причинах такого высказывания Маска. Ведь это может быть что угодно:

1. Покурил легальной марихуаны и с дуру ляпнул, забыв, где живет;

2. В очередной раз решил сыграть на обвале и скупке активов своих компаний;

3. Предвосхитил новый вектор.

Именно последний вариант особенно интересен. Мы абсолютно не разделяем восторгов по поводу большинства деяний Маска, но признаём его как очень весомый ретранслятор назревших трендов в масс-культуру. Примеров десятки, а самых показательных из них — было два. Тот самый случай с марихуаной в прямом эфире — по сути, легализовал легкие наркотики буквально в подсознании многих миллионов людей. А стоило Маску заикнуться, что мы живем в симуляции, как эта, казалось бы, озвученная уже тысячами ученых, реализованная в сотнях книг и фильмов идея, прочно привязалась именно к нему, заново и надолго актуализировавшись уже именно в глазах обывателей и работающих для них медиа.

И вот теперь этот ретранслятор на весь мир говорит уже назревшую, но все еще слишком запретную для запада мысль: а вы, ребята, точно не перестарались с ненавистью, борясь с ненавистью? Западные антифа стали агрессивнее фашистов, а борцы с расизмом переплюнули в ненависти Ку-клукс-клан.

И слова Маска могут оказаться направленной и хорошо продуманной коррекцией либерального курса. Не стоит недооценивать миллионы вполне себе адекватных любителей свобод, которые нынешним, совершенно абсурдным перегибом недовольны не меньше традиционалистов. Тот же Брайан Мэй недавно очень здорово высказался по теме расизма и перегибов. Гитарист группы «Queen» (уж куда свободнее) напомнил, что Фредди Меркьюри родился в Занзибаре, но никто в группе никогда не обсуждал это. «Он был музыкантом, он был нашим другом, он был нашим братом. Нам не нужно был думать: “О, теперь нам надо с ним работать? А у него подходящий цвет кожи? А у него правильная сексуальная ориентация?”».

Но раз уж в нынешнем мире голос Маска на порядки громче голоса Мэя — высказался и Маск. Его слова стали отрезвляющей пощечиной, которой серьезные силы, возможно, надеются остудить пыл оголтелого либерализма. Илону, всю жизнь опиравшемуся на немного другой слой либералов — наивно-восторженных — кажется, удалось нащупать щель, когда он выступает не с позиции ретроградов, а с позиции более прогрессивных либералов. И хотя первая реакция — море инерционной ненависти теперь уже конкретно к нему — многих людей умеренных взглядов эти слова способны действительно подтолкнуть к пониманию, что они реально увлеклись и не заметили, как из гонимых ведьм превратились в новую яростную инквизицию.

Забавно, что такой эффект может произойти, даже если Маск и правда просто покурил и с дуру ляпнул.