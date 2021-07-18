Вызов к украинскому следователю ШОЙГУ, для проведения с ним дознания, по части ситуации на Донбассе — это, конечно, интересно. Идея не так, чтобы свежая, в 2016 году примерно такой карамболь тамошняя государственная система уже учудила, хотя во главе Украины ещё не стоял тот шут гороховый, который у них сейчас числится президентом. Был на этой должности миллиардер-кондитер и страна его ещё не была доведена до такого состояния, как сейчас. С другой стороны… Не всегда же на Украине было центральное отопление, газо— и водоснабжение, промышленность и наука, медицина и образование. Не всегда стояли те города, которые пока ещё стоят. Многое она получила при империи, многое при Советском Союзе, а теперь она незалежная. Не нужно ей это. Ну, и…

Вот только интересно, почему российского министра обороны вызвали в Мариуполь? Что не сразу в Киев? Он человек мобильный, в принципе, если такая задача будет поставлена, может и приехать. Не один, правда, а с армией. Но тут уж… Хотели люди, чтобы желание их дурное исполнилось, мечта такая, наверное, у них была. Ну, так за чем дело стало? Помнится, при Сталине, в конце войны через Москву колонны гитлеровцев провели. Только не триумфальным маршем, как они когда-то по Парижу прошли, а в качестве военнопленных. Они же хотели Москву увидеть? Хотели. Ну, увидели. Полегчало им от этого? Вряд ли. Но желание исполнилось — к кому какие претензии? Вот и с вызовом на Украину Шойгу так же. С эскортом в несколько дивизий, чего ж не прибыть по такому вызову?

Раз люди этим так заморочились… И, кстати, Путина к себе на ковёр Зеленский ещё не надумал вызвать? Он же хотел с ним лично обсудить статью по отношениям Украины с Россией, которая у потомков древних укров такие почесушки вызвала, как будто их не добрым словом, а ракетами накрыло. Так и чего стесняться? Прислал бы в Кремль повестку, в принятом теперь на Украине стиле. «Быть там-то и там-то, к такому-то часу, с вещами (перечень), номер кабинета такой-то. По-русски не разговаривать, глаза не отводить, газ поставлять, деньги платить…» И если его пошлют, а то и вовсе проигнорируют (чего с психическими разговаривать), жаловаться на Путина всем, до кого доберётся. Макрону, Меркель, Байдену… Больные люди. На всю голову больные.