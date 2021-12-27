Состояние полного сумасшествия

Иногда кажется, что мы живём в мире, который очень быстро движется к состоянию полного сумасшествия. Причём это в равной мере касается обывателей и политических элит. К примеру, знакомый молодой человек категорически не хочет вакцинироваться. Вот, не нравится ему, что он везде в общественных местах должен предъявлять QR-код, и всё. При этом антитела у него есть в избытке — проверялся. Видимо, дома переболел. Но пойти и получить QR-код на этих основаниях он тоже не хочет. Принцип есть принцип. Чего это он его должен кому-то предъявлять?! Да пошли они все… Вчера поехал с маленькой дочкой в музей, их без кода туда, естественно, не пустили — взбесился страшно. Обидно же. Мороз, зима — зачем только ребёнка таскал на улицу? Естественно, вызверился на жену. Должен же кто-то быть виноват в его ослином упрямстве…

В Нидерландах местная прокуратура потребовала ареста обвиняемых по делу малайзийского «Боинга» — понятно, российских граждан и украинского ополченца. Грозит им всем, вплоть до пожизненного, хотя какое они отношение имеют к гибели рейса МН-17, непонятно. Но это и неважно. Хотя бы даже и никакого. Сказано, что сбил этот самолёт российский «Бук», значит он и сбил. Назвали тех, кто за это должен ответить, их и судят. И ведь наверняка приговорят! «Суди меня, судья неправедный», “Вас как судить: по закону, или по совести?” и “Закон, что дышло — куда повернёшь, туда и вышло” — это не только про отечественное судопроизводство. На Западе оно не лучше. Просто у нас насчёт них в советский период иллюзии были, а у некоторых, особо наивных, ещё и остались.

Американское начальство после всех своих экономических санкций в отношении России возмутилось отечественным импортозамещением и собралось на Москву подавать иск в ВТО. АМЕРИКАНЦЫ, которые нарушают все правила ВТО, которые только могут, ведут себя по части торговых войн и протекционизма максимально плохо и бодаются по этой части со всем миром: и со своими противниками и с союзниками, и с теми, кто просто мимо проходил, озабочены тем, что Россию их экономический рэкет не приводит в то состояние, на которое они рассчитывали?! То ли потрясающе наивные, то ли до боли глупые, то ли фантастически наглые люди. Но скорее всего, всё вместе взятое. И при этом они нам насчёт стратегической стабильности что-то рассказывают!

Ну и, понятно, Польша с Украиной, к которым теперь присоединилось и правительство ФРГ, соревнуются в глупых идеях и претензиях к Москве по газовой части. Польшу бесит, что «Газпром», играя по новым европейским правилам, которые сама же Варшава и заставила Евросоюз установить, заработал много денег, а у них сплошной кризис в энергетике. Украина требует, чтобы Европа обеспечила поставки туда крупных партий российского газа через Украину, чтоб она его, как привыкла, могла и дальше воровать. Вот вынь, да положь ей этот газ! А «зелёным» в правительстве ФРГ вообще газ не нужен. И уголь. И АЭС. А что им нужно — солнечные батареи и ветряки, то не работает, хоть тресни. И, главное, во всём у них априори виновата Россия, а не их собственная отмороженность и некомпетентность. И что теперь делать со всеми этими людьми?