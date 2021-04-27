Состояние доброжелательного идиотизма

Насчёт того, что основой урегулирования на Украине должны быть Минские соглашения, но при этом Россия должна… (список того, что она ДОЛЖНА), а Украина, судя по всему, никому ничего не должна (Госдепартамент США) и никаких переговоров с ДНР и ЛНР вести не будет (украинское начальство) — это сюр какой-то. Наверное, хотели как лучше, а получилось как всегда. По Черномырдину. Одним по сусалам огребать не хочется, а к этому, похоже, всё идёт, другим влезать в их драку, что может кончиться совсем плачевно… Ну, решили проявить добрую волю, как они её понимают. То есть с одной стороны «рус, сдафайся», но с другой — насчёт «гармошка и путылька фодка по воскресеньям». Как на Украине в прошлую оккупацию, Третьего рейха, и было.

Немного напоминает книгу Солженицына «Двести лет вместе», которую он про евреев написал. Не исключено, что тоже хотел, как лучше, но сердцу не прикажешь. Вот и с украинско-американским капанием на мозги на тему Минских соглашений, то же самое. Хотят их выполнять, имеют все возможности. Выполнят, сразу увидим. Не хотят, тоже имеют все возможности, что мы пока и наблюдаем. А дальше, что будет, то и будет. В том числе с Украиной и со всеми американскими планами на Украину. Да и не только на неё. В конце-концов, Америка может заявить даже о приверженности Хельсинкским соглашениям 1975 года о границах в Европе, которые она, кстати, в отличие от Минских, вместе с Канадой подписывала. И что с того?

Есть реальность, данная нам в ощущениях. Есть ничего не стоящая болтовня мало что стоящих людей. Когда с одной стороны мы наблюдаем непрерывные обстрелы мирного населения Донбасса, ложь и откровенное наглое хамство украинских политиков и чиновников, начиная с Зеленского и кончая выдернутым из нафталина Кравчуком, по которым (и не по ним одним) давно виселица плачет, а с другой идёт непрерывный поток антироссийских санкций и более чем откровенных угроз, о чём говорить со всеми этими людьми? Когда и если начальство наше, проникнутое идеей достройки “Северного потока — 2″ и мирного сосуществования даже с самыми отмороженными соседями, очнётся от своей обычной летаргии…

Оно, впрочем, как кажется, постепенно от неё начинает отходить. Много медленнее, чем этого хотелось бы, и с немалыми рецидивами обычного для нас с конца 80-х состояния доброжелательного идиотизма и вечной вовлечённости в абсолютно пустопорожние диалоги со всяческой шпаной — вельможной, западной, или киевской, глубоко провинциальной, но тут уж как есть. Наверное, иначе не выходит. Чтобы уметь иначе, надо быть Сталиным или хотя бы Андроповым. Репрессии, большая кровь или жёсткое закручивание гаек — не его. Но полагать его до такой степени наивным как, судя по всему, полагают в Киеве и Вашингтоне, точно не стоит. Разговаривая с ними обоими, Москва отлично себе представляет, что говорит со стеной. Одна — несущая, другая так, перегородка из гипсокартона. На этом, кстати, можно и закончить тему.