Запрет экспорта в Россию смартфонов

Решение о запрете экспорта в Россию смартфонов, запчастей для автомобилей и самолётов и много чего ещё, обсуждаемое американскими законодателями и администрацией Байдена в качестве меры давления, в связи с ситуацией вокруг Украины, окончательно выбьет Америку с российского рынка, хотя вряд ли помешает российским властям вести ту политику, которую они ведут. Скорее, наоборот, стимулирует. И, кстати, полностью оправдает все те подозрения в адрес совместных проектов с Соединёнными Штатами, которые на протяжении долгих лет высказывали критики «чубайсизации» российской экономики. Хотя осознать, почему американское начальство до сих пор не поняло, что давить на Россию абсолютно бесполезно, автор не может. Вроде, взрослые люди, а таких простых вещей не понимают…

Чего от развития текущей ситуации в американо-российских отношениях по вышеописанному сценарию можно ждать, как раз не секрет. Продолжения сближения России с Китаем и вообще всеми теми странами, которые не подчиняются США. Развития своего импортозамещения — не исключено даже, со снижением воровства из бюджета, которое у нас традиционно сопутствует любым проектам такого рода. Восстановления промышленного шпионажа хотя бы до уровня, который существовал в СССР. Ну и явно напрашиваются пресечение денежных потоков, 30 лет хлещущих из России на Запад, а также все мыслимые и немыслимые меры по выбрасыванию США не только с Украины, постсоветского пространства или из Восточной Европы, но и из Европы вообще. Да и не только оттуда.

Если американское начальство не готово к тому, чтобы видеть в России союзника и партнёра, а считает её угрозой для своих авантюристических прожектов, противником и мишенью, было бы очень странно для начальства российского не сделать всё для того, чтобы американцы сто раз об этом пожалели. Оно, российское начальство, этого не хотело, не хочет и как может пытается от жёсткого лобового столкновения с Америкой уйти, о чём много раз и говорило. В лом ему с американцами бодаться, отвлекаясь от куда более интересных для постсоветской жизни занятий. Но если его всерьёз прижать… Нет, с кадрами у него, как и раньше, не слишком, но и у них по этой части не лучше. А причморить Путина ещё никому не удавалось, чем он в качестве президента для России и хорош. Но, впрочем, пускай попытаются…