Кто управляет Америкой

Может ли что-то изменить в работе, скажем, парового котла или ветряной мельницы где-нибудь в Германии или Голландии то, с каким настроением и с какой ноги встал утром тот или иной американский конгрессмен или чиновник любого ранга — хотя бы даже и высшего? Вряд ли. Хоть президент. Впрочем, вопрос о том, есть ли вообще у нынешних Соединённых Штатов президент, или этой страной управляет неизвестно кто и делают они это неизвестно как, вполне законен. После того, как ультралевые, Большой Бизнес и СМИ пропихнули в Белый дом Байдена… Он, кстати, уже объявил, что пойдёт на второй срок, хотя доживёт ли до окончания первого, известно только Г-ду Б-гу. Впрочем, с учётом того, какие нынче у Соединённых Штатов отношения с Россией, для нас это, наверное, хорошая новость…

В любом случае, явно не Путин за Байдена решил, выдвигаться тому или нет, и если выдвигаться, то куда. Из дома престарелых Америкой за всю её историю пока, кажется, никто не командовал. Ну, всё в этом мире бывает в первый раз. Глубокие старики, в конце концов, в нынешней Америки рулят. Такая уж там эпоха настала. Пока же Госсекретарь Блинкен (по-русски он был бы «Блинчиков» или «Блинков», что вполне символично) объявил о новых санкциях против успешно достроенного “Северного потока — 2″. На сей раз американцы решили подвергнуть им два судна и компанию, связанные с «Газпромом», что может повлиять на судьбу помянутого газопровода так же, как траектория полёта чаек над мысом Канаверал или время восхода звезды «Кусочек солнца» над Бостоном. То есть никак.

С американскими санкциями вообще как-то странно. Такое впечатление, что им уже всё равно против кого или чего их вводить. То ли совсем из ума выжила местная вертикаль власти — неважно, судебной, законодательной или исполнительной. То ли она всегда такой была, просто мы этого не замечали, пока Штаты на другие страны отвлекались. Ну, или тамошнее начальство всегда было слегка сдвинуто на голову, а теперь и вовсе ушло в астрал. Заполошное оно какое-то. Даже неудобно. И непонятно, как на всё это нужно реагировать. Вроде бы как-то нужно, но ведь явно тяжело больные люди. Сертификат им, что ли, выписать на прохождение обследования в хорошей российской психичке, всем Конгрессом и Госдепартаментом? Интересно, «Кащенко» для этой цели подойдёт? Хотя хватит ли там места на всех них — вопрос…