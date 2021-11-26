Обязательная вакцинация

Народ, с учётом бурного роста числа заболевших коронавирусом, начальство всех уровней пытается подвигнуть на вакцинацию. Причём, сделать её обязательной, за вычетом строгих медицинских противопоказаний, как было в советские времена, оно никак не может — слишком просто, да и не хочет оно использовать в нынешнем управлении Россией ничего советского, отжившего. Естественно, кроме газа, нефти, алмазов, космоса, атомной энергетики и ядерных арсеналов, подлодок, танков, автоматов с пулемётами, орудий, ракет, аэропортов, автострад, мостов, гидроэлектростанций, памяти о победе в Великой Отечественной войне и прочей мелочи такого рода. Так что методы свои борьбы с коронавирусом передирает с Запада, чем вызывает такую же реакцию, как и там.

Странно, правда? Кто бы мог подумать, что люди везде одинаковые! Причём отечественная недоразвитая молодая демократия по этой части ничем не отличается от развитой, старой, европейской. Мозгов она людям не прибавляет, ни дисциплиной, ни самодисциплиной их не наделяет и начальство они слушаться склонны у нас ничуть не больше, чем у них. Да и любят его примерно так же, хотя по части рейтинга оно в России выглядит куда круче, чем в Штатах или Европе. А так, что у них стихийные протесты, что у нас (хотя у нас они и проходят без демонстраций, погромов и поджогов автомобилей — есть у страны своя специфика). Что там народ игнорирует маски, что в России, хоть их много где уже и бесплатно раздают. Что западники своих начальников ругмя ругают, что наши. Только лексика разная.

В транспорте творится невесть что. Людей без QR кодов велено не возить — их контролёры высаживают. Они тех контролёров кое-где мутузят, что никуда не годится, но вакцинироваться не идут, хоть тресни. Тех, кто без масок, тоже отовсюду гонят, но они их надевать героически отказываются. Не Китай, не Япония и не Корея. Наш человек не сдаётся перед заразой. Сам сдохнет, всех перезаразит, но на укол не решится и маску носить не будет. Вот он, истинно народный российский принцип сопротивления власти. Все помрём, но не дадим сами себе спастись от «короны» ни малейшего шанса. И другим его не оставим. Вакцинация не пройдёт! Как это в детстве называлось? Назло бабушке уши отморожу? Тот самый случай. Воистину, чудны дела твои, Г-ди, — сказали бы предки. Они, впрочем, поумнее были. Оттого и успели потомство оставить…