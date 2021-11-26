Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, достаточно неожиданно выступил за отмену ЕГЭ и возвращение системы нормального советского образования, охарактеризовав их точно теми же словами, которыми насчёт образования и прошлых времён, и нынешних, и ЕГЭ, про который, вместе с его организаторами и адвокатами, печатно уже не скажешь, годами говорят все, кто к этому самому образованию имеют хоть какое-то отношение, от учителей и академиков до родителей. Ему горячо возразили чиновники «Рособрнадзора», смысл существования которого в случае отмены ЕГЭ нулевой, и экс-министр этого самого образования, Андрей Фурсенко, с чьим именем все наши образовательные беды в основном и связывают, хотя его предшественник, Филиппов, и все без исключения преемники имеют к ним не меньшее отношение.

Два влиятельных российских чиновника, люди в высшей мере номенклатурные, причём из высших эшелонов, сказали своё слово. Один за ЕГЭ, что понятно — он его внедрил. Второй против. При этом автор понятия не имеет, почему именно Бастрыкин высказал насчёт ЕГЭ всё то, что высказал, причём сделал это именно в той форме, в которой это было сделано, но присоединяется ко всему сказанному с первого до последнего слова. Дополнив эти слова только одним: ЕГЭ стал символом противостояния государственных чиновников и бюрократии в целом, и населения, закладывая глубочайшую искреннюю неприязнь, плавно переходящую в ненависть ко всем тем, кто его продвинул и поддерживает тех, кого он напрямую касается, вне зависимости от их возраста и статуса.

Наверное бюрократам на это наплевать. Им вообще на всё всегда плевать, вне зависимости от эпохи и государственного строя. Патрициям на плебеев и рабов, аристократам на крестьян и ремесленников, партноменклатуре на учителей, врачей, инженеров и пенсионеров… Правила игры устанавливают люди из высших властных эшелонов, а не те, кем они правят. Вот они, которые за образование и науку в нашей стране в 90-х и 2000-х отвечали, ЕГЭ и ввели, а нынешние, кого они на свои места поставили, эту заразу по мере сил поддерживают и, как они говорят, модернизируют и совершенствуют. Хотя как г-вно, которым их любимый ЕГЭ является, ни модернизируй, одна закавыка: с виду он совсем как паштет, только есть его нельзя. Что, в целом, Бастрыкин и сказал. Спасибо ему за это!