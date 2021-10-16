Как разговаривать с Америкой

Вытащили-таки на телепередачу к Владимиру Соловьёву, впервые за пару лет. Коронавирус, не коронавирус… Вроде, публики там сейчас нет — риск меньше. Хотя особых сил тоже уже нет и понимания, зачем тратить два часа жизни на очередные разговоры, пускай даже в хорошей компании с умными людьми, ни малейшего. Говори, не говори — ничего не изменишь. Но с ведущим мы много лет дружим, а к друзьям, когда они приглашают, ходить надо. Правда, число их необходимо строго дозировать, а то пришлось бы в итоге с одного канала на другой носиться, как Майклу Бому или другим персонажам такого типа нашего телевизионного шапито, что совсем не дело. Однако, тут не тот случай да и, повторим, люди все знакомые, профессиональные — чего не поучаствовать в толковище!

Особого оптимизма, правда, нет, да и с чего ему взяться, когда очередные попытки американцев закрепиться в Средней Азии обсуждаем? В Узбекистан рвутся, аж комплиментами местные власти насчёт демократии и прав человека осыпают. С нами в 90-х тоже так было, а с Украиной и Грузией и сейчас так. Да и не только с ними. Что вовсе не означает, что когда очередному американскому чиновнику из очередного их ведомства попадёт вожжа под хвост — и попасть она туда может по причинам исключительно внутриамериканского свойства, или президент местный в каком-то вопросе упрётся, его не сместят с поста, заменив на кого-то более сговорчивого. Западная демократия — она такая. Как ЦК КПСС, только много дурнее и по результатам хуже.

Впрочем — это о другом. Ну, поговорили, кое-какие вещи обсудили, кое-какую конкретику дали, пинков в адрес всех, кто этого заслуживал, и своих, и чужих, отвесили, некоторые выводы и прогнозы сделали, один другого мрачнее… Хотя по части нынешней гонки вооружений, вроде, определённый оптимизм был — пока что мы её США не проигрываем, скорее наоборот. И под конец передачи слегка сцепились насчёт наших отношений с Америкой с экспертом либеральной направленности, некогда крупным политологом и политконсультантом, человеком опытным, но то ли всё ещё с иллюзиями, то ли придуривающимся насчёт того, что они у него есть. Может, впрочем, безотчётно — такое с пожилыми людьми насчёт идеалов их молодости бывает.

Задал он несколько риторических вопросов, на тему, как ему казалось, беспроигрышную, насчёт наших общих с Соединёнными Штатами интересов, к примеру, в борьбе с международным терроризмом. И кабы дело было до Украины, Сирии и до недавнего позорного ухода Штатов из Афганистана, может быть присутствующие, включая автора, с ним бы в чём-то и согласились — а теперь поздно. Столько за последние шесть лет по этому поводу произошло… В сухом остатке можно сказать, что сегодня автор на все 100% уверен: какие угодно нацисты и террористы, в первую очередь исламистские, найдут в США самую горячую поддержку на самом высоком уровне, если только могут быть использованы против нас, Китая или (в случае с суннитскими радикалами) Ирана. Всё остальное — сказки.

Нет, сказки эти — не Шарль Перро, не братья Гримм и не Афанасьев. Посовременнее. Про права человека, свободу религии и непременно про демократию — куда же без неё! Но за ними стоят те же самые базовые первичные инстинкты, что и всегда. Стремление к доминированию и тотальному контролю. Жажда власти и денег. Циничная подлость. Готовность продать, предать, обмануть и использовать в своих интересах кого угодно. Абсолютное презрение к любым договорам и договорённостям, с кем бы они ни были заключены. Паранойя и шизофрения, возведенные в ранг высшей американской государственной политики и высших приоритетов. То есть всё то, что привело автора к пониманию того, что иметь с американскими политиками-то можно, весь вопрос — как это делать…

Говорить с американцами, неважно, демократами или республиканцами, о чём-то серьёзном, намереваясь получить для себя конкретный положительный результат (причём вовсе не в ущерб их интересам), имеет смысл, только ухватив их одновременно за горло и за тестикулы, причём намертво. Хорошо при этом приставить им ствол к виску, взведя курок и тихо постукивая их головой о стенку, к которой они плотно прижаты, чтобы не выскользнули. Ни на какие их посулы поддаваться смысла не имеет, обращать внимания на всю ту словесную мишуру, на которую они так охочи, тем более, а уж верить их словам или бумагам, которые они подписали, вообще бессмысленно. Тогда да, тогда всё с ними может окончиться хорошо. Нелиберально это, неинтеллигентно и некрасиво. Зато исключительно эффективно!