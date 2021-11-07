В начальстве пошли споры: упоминать или не упоминать национальность преступников, из-за которых в последнее время в больших городах России спокойно на улицу не выйдешь, а целые населённые пункты в отечественной провинции или окраинные кварталы в столицах словно в осаде сидят: агрессивные приезжие аборигенов «строят», ни с чем не считаясь. Симонян высказала своё мнение, Кадыров своё, к нему примкнула дочь Пескова… Между тем, вопрос не так прост и однозначно его не решишь. Этническая преступность в стране существует? Да. И во всём мире она существует. Точно также, как связанная с тем или иным устройством общества там, где человек вырос и тем типом традиций и обычаев, включая религиозные, которые ему привычны.

Сколько благих заклинаний ни произноси, насчёт того, что преступник не имеет ни вероисповедания, ни национальности — это не так. Имеет. И все те, кто с ним так или иначе сталкивается, когда он меняет место жительства, тоже их имеют. Из-за чего много неприятностей проистекает. Причём неизвестно ещё, больше вреда оттого, что СМИ называют конкретных хулиганов, воров и бандитов теми, кем они являются, или, чтобы не разжигать неприязнь к целой группе людей, этого не делают. В первом случае высока вероятность конфликтов на национальной и религиозной почве, вплоть до погромов, в которых, как правило, страдают невинные люди. Во втором уже основное население, которое приезжие достали, начинает и их, и власти так «любить», что кончиться это может чем угодно.

Можно, конечно, писать о происходящем как бы завуалированно: “приезжие из… (название города)” и «граждане одной из стран ближнего зарубежья». Так, собственно, в основном и пишут. Но нормального обывателя это бесит и он всё равно до сути докопается, только ещё и будет уверен в том, что и власти, и правоохранители преступников покрывают и отмазывают, а лидеры национальных диаспор и религиозных объединений своих крышуют. Причём во многом будет совершенно прав. И, кстати, именно поэтому население в местах повышенного риска самоорганизовывается в дружины и начинает патрулировать территории. А что ему ещё делать, если власть с ситуацией то ли не справляется, то ли и справляться не хочет?

Так что, не в СМИ дело. Не будут они писать, кто такие хулиганы и преступники, которые в наше демократическое время со всеми теми маразматическими послаблениями в законодательстве, которые только им и выгодны и на них вовсю работают, размножились до крайности, так и без них люди разберутся. Тут другое важно. Уверенность населения в том, что уличная преступность будет подавлена и пресечена. Стопроцентная гарантия того, что никто из хулиганов и преступников не уйдёт от ответственности, все они получат своё и получат на таком уровне, что рецидивов не будет — в голову никому из них это не придёт. И, наконец, что там, откуда они родом, все будут оповещены о том, что они натворили и какое наказание понесли. А лично Кадыров этого сможет добиться, или СМИ, не так важно. Хоть кто.