Национальность

Жизнь в больших городах плохо сказывается на общем уровне психического здоровья. Но плохо даже не это, а то, что именно психи являются наиболее социально активными гражданами.

Они постоянно пытаются изменить жизнь к лучшему, но в результате мирная жизнь нормальных людей превращается в сумасшедший дом, а наведение порядка обычно сопровождается социальными катаклизмами, войной и казнями.

Человек вменяемый, нормальный все время занят привычным, нужным делом.

Он – работает на работе, чистит картошку, ремонтирует теплицу на даче, выплачивает ипотеку, занимается сексом, ведет детей в кино, а жену – в гости в теще. Нормальному человеку тепло и уютно в своей рутине, она дает ему ощущение безопасности и осмысленности жизни.

Психов рутина выводит из себя. Поэтому, погасить свое возбуждение за вышивкой или в спортзале псих не может. Такой человек идет в политику, в одиночный пикет, борется с несправедливостью или становится Чикатилой.

Националисты всех мастей охотно рекрутируют психов и в основном из них состоят.

90% активистов нацбилдинга можно без дополнительных обследований ставить на учет и выдавать бесплатно антидепрессанты. Оставшиеся 10% – несовершеннолетние или злодеи по призванию.

Спор с националистом любой масти по продуктивности сравним с научной конференцией пациентов Психиатрической больницы им. Алексеева (бывшая имени Кащенко).

Адепт «Русской идеи» всенепременно расскажет об исконной враждебности Христианского Запада Святой Руси и народу-богоносцу; а также, о том, что Москва – третий Рим.

Украинский патриот достанет из шаровар украинского князя Владимира и природный козацкий дух, оплодотворивший бесплодные до того широкие причерноморские степи.

Казах – окажется прямым потомком Чингисхана.

Про армян и евреев и так все понятно. Они тихо презирают друг друга за недостаточную древность происхождения. Но у евреев таки есть железобетонная справка в виде Ветхого Завета.

Психам не мешают пространство и время. Патриоты перемещаются по всему миру, меняют гражданство и места жительства; их дети говорят на чужом наречии, но и из-за океана белорусский, грузинский или азербайджанский патриот дотянется до своего врага и огненным словом поразит врага.

Слово всегда – русское. Попытка назвать врага запрещенным Цукербергом словом на мове или узбекской латинице не достигает цели. Поэтому детям бывших братских народов семьи трудовой приходится переходить на общеимперское эльфийское наречие и на нем крыть хуями собеседника.

Врачи настаивают, что с психами спорить не нужно. Я вот теперь не спорю…