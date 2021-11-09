Байден отошёл от принципа Трампа «Америка превыше всего»

Советник президента Байдена по национальной безопасности радостно сообщил, что тот отошёл от принципа Трампа «Америка превыше всего», поскольку напористый протекционизм и наплевательское отношение к союзникам на самом деле «делает Америку последней». Согласимся и с тем, и с другим. Америка и в самом деле НЕ превыше всего и она для массы народу, который ей раньше симпатизировал и к ней хорошо относился, включая автора, откатилась невесть куда. Нет, понятно: друзья, родня, музеи и национальные парки, воспоминания о поездках и история заселения страны, музыка и архитектура, старые фильмы и мультфильмы… Но только не государство, которое превратилось в невообразимого монстра.

И, кстати, не абсолютно гнусная американская политика — внешняя или внутренняя, всё равно. Не их, трёхнутая на всю голову религиозная жизнь, в огромной мере состоящая из диких самопальных сект и созданных на коленке корыстными жуликами и психами однодневных квазирелигий. И, упаси Г-ди, не американские общественники.

Последние — вообще чистые вурдалаки. Не BLM, феминистки и прочая американская хрень на конной тяге, а зомби-апокалипсис в действии. Как глянешь, встретившись вживую, так вздрогнешь — если, конечно, уцелеешь, что вовсе не гарантировано — очень уж тупы, агрессивны и хорошо вооружены, не стволами, так законами и санкциями, которыми глушат кого угодно по любому поводу и без. Так что, если Байден от бзиков Трампа отошёл — это неплохо. Вопрос только: как насчёт завихрений Обамы и его собственных?

Речь даже не о Сирии и Ливии. Как раз сейчас американцы очищают дорогу туркам, бросая на произвол судьбы курдов перед тем, как Эрдоган по ним ударит, выводя бронетехнику в Ирак. Но это ладно. И не об Афганистане, откуда они с таким позором, сравнимым только с поражением во Вьетнаме, унесли ноги. Там без них придётся разбираться. Ну и, понятно, речь не об их фантасмагорически упорных попытках обрушить поставки российского газа в Европу и не о борьбе с нашим углём и нефтью на мировых рынках. То-то Байден только что требовал от нас и других участников соглашения «ОПЕК+» нарастить добычу нефти, чтобы снизить её цену, на фоне роста поставок российских нефтепродуктов в США. А вот как насчёт Украины, Грузии и всего прочего постсоветского пространства? Могут американцы оттуда убраться ко всем чертям?

Нет, понятно, что идея Байдена в этом отнюдь не состоит. В конце концов, именно он у Обамы в качестве вице-президента Украиной и занимался. Там и его хорошо помнят, и сына его, и про «Бурисму» никто не забыл, и много про что ещё. И, кстати, про всё это великолепно помнят в Москве и, в целом, в России. Причём далеко не только в правящей элите. Так что, Байдену и его администрации молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти действующего российского президента, вместо того, чтобы пытаться его сбросить. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность. Их же, как показывает практика, глушить надо почём зря, как это делали вьетнамцы, арабы и афганцы. Такой язык они хорошо понимают…