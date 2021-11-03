{ 3 ноября 2021 }

Мик Дженкинс записал очень крепкий альбом

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Мик Дженкинс как эмси смотрится полностью вооруженным. При нем: атакующий темп, припечатывающая дикция и трехслойный вордплей. Убежден, если даже мы как иностранцы способны в каждой второй строчке наткнуться на нетривиальную игру слов или двойной смысл, то нейтивы слышат там и третье дно.

Мик вроде бы постоянно придерживает коней, читает словно сомневаясь в себе или в силе своих слов, но уникальность его образа мыслей и мощная техника читки все равно несут его вперед. Ну а полнейшее отсутствие намеков на самолюбование, соответствие хайповым схемам или тупую афроамериканскую браваду — вещь, которая меня как слушающего рифмованные частушки из гетто уже 3-й десяток лет подкупает молниеносно. При этом общая тема альбома, соответствующая идиоме “слон в комнате”, что-то очевидное о чем предпочитают не говорить — неустроенность, бесправность и безысходность жизни черного человека в своей стране — кричит громко, но не картинно, и пронизывает все треки, но не надоедает.

А когда после какого-нибудь мощнейшего куплета с оборотами вроде “Я принесу свой песок к пожарному гидранту, и это будет мой пляж” Мик иногда вдруг переходит в затягивающий вокальный припев, ты понимаешь что он умеет в своей нише вообще все. Альбом не обошелся без пары невыразительных битов, как в Stiff Arm или Reflection, поэтому поставлю 9,0/10. Но это однозначно сильнейшее высказывание и сильнейший плюс в личный репертуар, браво.

Андрей БЕРЕЗИН.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. Боб Дилан чуть было не записал альбом с Beatles и Rolling Stones

    2. Боб Дилан чуть было не записал альбом с Beatles и Rolling Stones

    По словам легендарного продюсера и звукоинженера Глина Джонса, Боб Дилан чуть было не записал альбом с Beatles и Rolling Stones. Джонс работал с «роллингами» над альбомами «Beggars Banquet», «Sticky Fingers», «Let It Bleed» и с «битлами» – «Let [Читать...]


  2. Экс-аквариумист записал новый альбом

    3. Экс-аквариумист записал новый альбом

    16 декабря 2011 года в московском клубе «Вермель» состоится презентация нового альбома Олега Сакмарова «Святой и грешник», изданного лейблом Soyuz Music Легендарный музыкант Олег Сакмаров известен любителям рок-н-ролла прежде всего как флейтист групп «Аквариум», «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер». [Читать...]


  3. Николай Трубач записал идеальный альбом

    4. Николай Трубач записал идеальный альбом

    Николай Трубач выпускает новый альбом, получивший название «Были и будем» в компании «Квадро-диск». – «Были и будем» -  самый идеальный и лучший мой альбом, очень светлый, добрый и настоящий, – говорит исполнитель. -  В него вошли песни, в [Читать...]


  4. Джастин Бибер записал акустический альбом

    5. Джастин Бибер записал акустический альбом

    Джастин Бибер завершил работу над акустическим альбомом. Об этом сам певец написал в своем «Твиттере», а также дал ссылку на раздел в магазине iTunes, где можно предзаказать пластинку. Там сообщается, что она станет доступна 29 января. Пластинка носит [Читать...]


  5. Корней записал третий сольный альбом

    6. Корней записал третий сольный альбом

    Владимир «Корней» Корниенко выпустит свой третий сольный альбом осенью 2015 года. Откроет пластинку песня «Всю мою жизнь», чья сюжетная линия повествует о любви, существующей «вне действия сетей» и земных сует, сообщила пресс-служба музыканта. По словам артиста, новый альбом [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»