Мик Дженкинс записал очень крепкий альбом

Мик Дженкинс как эмси смотрится полностью вооруженным. При нем: атакующий темп, припечатывающая дикция и трехслойный вордплей. Убежден, если даже мы как иностранцы способны в каждой второй строчке наткнуться на нетривиальную игру слов или двойной смысл, то нейтивы слышат там и третье дно.

Мик вроде бы постоянно придерживает коней, читает словно сомневаясь в себе или в силе своих слов, но уникальность его образа мыслей и мощная техника читки все равно несут его вперед. Ну а полнейшее отсутствие намеков на самолюбование, соответствие хайповым схемам или тупую афроамериканскую браваду — вещь, которая меня как слушающего рифмованные частушки из гетто уже 3-й десяток лет подкупает молниеносно. При этом общая тема альбома, соответствующая идиоме “слон в комнате”, что-то очевидное о чем предпочитают не говорить — неустроенность, бесправность и безысходность жизни черного человека в своей стране — кричит громко, но не картинно, и пронизывает все треки, но не надоедает.

А когда после какого-нибудь мощнейшего куплета с оборотами вроде “Я принесу свой песок к пожарному гидранту, и это будет мой пляж” Мик иногда вдруг переходит в затягивающий вокальный припев, ты понимаешь что он умеет в своей нише вообще все. Альбом не обошелся без пары невыразительных битов, как в Stiff Arm или Reflection, поэтому поставлю 9,0/10. Но это однозначно сильнейшее высказывание и сильнейший плюс в личный репертуар, браво.

Андрей БЕРЕЗИН.