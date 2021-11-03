Кощей возглавил кинопрокат от безысходности

Российский мультфильм «Кощей. Начало» стал лидером отечественного проката, собрав за выходные 34 млн рублей и обойдя «Веном 2» с «Неисправимым Роном». Если помнить, что последний — тоже анимационный проект, то картина рисуется четкая: в разгар очередной волны пандемии спрятаться в мультфильмах, видимо, хочется не только детям, так что в залах замечено немало зрителей без детей.

Другое дело, что им могло быть слегка скучновато. История очень предсказуемая для взрослого ума, а просто любоваться получается с натяжкой. Сильно критиковать не будем — мульт получился в целом ярким и динамичным. Но есть и недостатки, причем почти полное отсутствие «русского духа» мы на этот раз даже трогать не будем.

Во-первых, в один ведьминский котел свалили буквально всё и отовсюду, а внутренней гравитации собственной истории не хватает, чтобы сотни заимствований и оммажей выстроились в некоей гармонии, а не слиплись в плоховато проваренном вареве.

Во-вторых, если уж беретесь заимствовать, то грешно повторяться: когда буквально каждый герой приземляется непременно в позе «черной вдовы» — выглядит это ленивой копипастой. Ну, и третья придирка — подобной сырости хватает во всем и везде. Персонажам чуточку недостает красоты и самобытности, их анимации — яркости и точности, шуткам — отточенности, сюжету — поворотов, многочисленным вкраплениям сценок забавного абсурда — забавности и шлифовки.

Осталось ощущение, что пару месяцев дополнительной работы и несколько «бета-тестеров» со свежим взглядом могли бы сделать мультфильм отличным, пускай и очень далеким от собственно России проектом. А так — это просто солидный спин-офф для сериала «Сказочный патруль».