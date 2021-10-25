«Ельцин-Центр» и рокер

Скандал вокруг выступления лидера группы «Агата Кристи» в екатеринбуржском «Ельцин-центре» велик есмь и шумен, притом, что держатели этого дурно скроенного и отвратительного по своей сути и всему своему содержанию агитационно-пропагандистского проекта национального масштаба, а также его поклонники и последователи, больше стараются напирать на гомофобную составляющую, которой в этой истории немного. Напротив, с предложением геям и лесбиянкам любить друг друга всеми доступными им методами, отстав от чужих детей, можно только согласиться. Добавив, впрочем, что за внедрение педофильских, трансгендерных и ЛГБТ идей в образование, в первую очередь школьное, давно пора всем тем, кто их продвигает, отрывать головы, вне зависимости от статуса.

Отрывать эти головы, а также всё остальное, отрывающееся, имеет смысл отнюдь не теоретически, а на практике, чтоб больше там ничего не выросло. И это никакая не «нетолерантность», а обычный здравый смысл, помноженный на общечеловеческие инстинкты. Хотя главное в затронутой теме как раз вопрос того, что представляет собой «Ельцин-центр», как организация, чему посвящён, что пытается продвигать в массы, кого и зачем готовит — и тут можно только согласиться и с Вадимом Самойловым, и с давным-давно высказавшимся насчёт «Е-центра» Никитой Михалковым. Притом, что первого просто прорвало, а у второго присутствовала изрядная духовная и теоретическая база, которая у автора напрочь отсутствует, хотя эмоции, которые в нём «Ельцин-центр» вызывает, совпадают с мнением обоих помянутых лиц на 100%.

Ну, несимпатично обычному человеку предательство его страны, пускай даже в результате этого предательства и всего, что было потом, человек, который этот процесс в борьбе за личную власть возглавил, стал номером первым в выкроенном им для себя личном царстве-государстве. Тем, кто ему помогал, изрядно на этом обогатившись, или даже бескорыстно, оно мило и сердцу их любезно. Тем, кто, унаследовав после него страну и приняв из его рук власть и немалую собственность, тоже. Вот они и реализовали в «Ельцин-центрах» свою к нему благодарность, заодно пытаясь отмыть добела своего кобеля, который и на первый взгляд, и на поверку чёрнее чёрного. И это автор говорит, притом, что всё про систему, которую Ельцин предал и разменял ни на что, ему хорошо известно и иллюзий в её отношении он не испытывает.

Страна при этом к порокам государства и возглавлявшей его партийной бюрократии, неотъемлемой частью которой был Ельцин, отношения не имела. Она-то чем была виновата и чем были виноваты люди, которые в ней жили? Да, те, против кого Ельцин выступал и те, кто выступали против него, были ещё гаже и тошнотнее, чем он сам. Оттого его против них и поддерживали те, кто не просто шёл вместе с ним в одном крепко сбитом номенклатурном строю за властью и богатством, а имел несчастье оказаться с ними в одном лагере — каждый по своим причинам. Но от этого ни сам Ельцин, ни то, что он на своём жизненном пути натворил, ни последствия этого для страны, лучше не становятся и не станут, сколько времени ни пройдёт — хоть всю страну «Е-центрами» застрой.

Суть дела, в общем-то, проста, как железнодорожная шпала. Амбициозный сатрап третьего уровня, использовав ситуацию, когда деградация системы дошла до уровня её возможного распада, а лидер государства (кто не в курсе — Горбачёв) оказался бездарью, пустопорожним болтуном, падким на комплименты и международные премии, неумёхой и полным болваном (считая себя при этом ужас каким хитрым интриганом), запутавшимся в собственных аферах, спихнул его и вышел в ферзи, ценой распила страны между такими же, как он, местными аппаратчиками. В свою очередь, он всё провалил, запутал и, спихнув на руки преемнику, ушёл в сторону, помирать на покое. После чего его сподвижники и решили сдуру увековечить память шефа. Лучше бы дали о нём забыть поскорее, ей Б-гу…

Ну, а поскольку особо ничего хорошего по его поводу сказать было нельзя и с годами это только чётче видится, тем более, что дорога, по которой он повёл страну, оказалось путём в никуда, а их собственные достижения в её новейшей истории свелись к повальному вранью, либеральной маниловщине, болтовне, воровству гомерических масштабов и всё это не скроешь (да никто особо и скрывать не пытался), весь этот цирк на конной тяге, от откровенных бандитов до олигархов и от либеральной прессы и профессуры до коррумпированных чиновников, попытался зацепиться за Запад с его нынешними крайне сомнительными «ценностями», хотя этот «Титаник» явно и сам прёт навстречу своему айсбергу. Выглядит глупо и гнусно. Ну, рокер им это в лицо и сказал.

Обиделись они на него? Зря. На обиженных у нас воду возят и используют их в сексуальных целях самыми, что ни на есть нетрадиционными способами. Хотя в данном случае они как нельзя лучше подходят к ситуации, вполне политкорректны и толерантны. Были бы поумнее, промолчали бы, но им же PR нужен! Опять же, людям в лицо правду сказали — как не обидеться? Зашипели, как вода на раскалённой сковородке. Такой гадючий клубок солист «Агаты Кристи» разворошил… И ведь он ни на вилы их не призывал поднять, ни святой водой не кропил, ни анафеме не предавал. Просто сказал людям кто они с его точки зрения такие и куда им конкретно имеет смысл идти. И сносить «Е-центр» не призывал. Интересно, когда из них сделают музеи распада страны? Такие мемориалы глупого предательства выйдут! Мирового масштаба. Даже интерьеры менять не придётся.