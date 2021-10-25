Идея Госдепартамента США о том, что граждане России теперь смогут получить американскую визу только в Варшаве, поскольку страна наша внесена отныне Госдепартаментом в список «бездомных национальностей» (как название-то это точно характеризует отношение к ней американских чиновников!), наряду с Кубой, Венесуэлой, Сирией, Йеменом, Ливией, Южным Суданом, Ираном, Сомали и Эритреей, очень точно характеризует её статус в глазах руководства США, намерения в её отношении руководства США и подлинную цену всем словам, насчёт «устойчивого развития отношений», «политической стабильности» и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают.

Впрочем, визы посольство США в Москве перестало выдавать с весны, ссылаясь на нехватку персонала: им наши запретили на работу нанимать граждан России и третьих стран, приводя в рамках развязанной Соединёнными Штатами против нас войны дипломатических ведомств к тем же условиям работы, которые существуют у российских дипломатов в США. И это при том, что мы даже их посла из Москвы не попросили отбыть на родину, как только что сделали турки, изрядно проредившие список западных послов, аккредитованных в их столице. Впрочем, насчёт того, зачем он теперь сидит в «Спасо-Хаузе» и отчего посольство США в Москве вообще ещё не закрыто, автору даже и предположить трудно.

Ну, может начальству они зачем-то нужны — и американский посол, и американское посольство. Равно, как и наши дипломаты и дипломатические представительства в США. Интересно: если между нашими странами всё-таки разразится война, к которой всё явно идёт, поскольку ни к чему другому такого рода эскалация напряжённости и явные оскорбления государства и всех его жителей привести не могут, уцелеют ли они? Да и весь Вашингтон? Красивый в основном город, зелёный, с отличными музеями, памятниками (их, правда, американцы сами сносить и осквернять начали), и зоопарк там хороший. Настоящий, с животными, а не Конгресс США, Белый дом, Госдепартамент и прочие серпентарии, загоны, клетки и гнёзда американского официоза, как можно было бы в данном случае подумать.

Что тут можно сказать и какие идеи автоматически приходят в голову? Направить в Варшаву за получением американских виз российских соискателей, числом в несколько сотен тысяч человек, при соответствующей экипировке и технике? Тем более, что им её посещать не привыкать — они и в Берлине бывали, и в Париже, и в Вене, и много где ещё… В Вашингтон и Лондон ещё заходить не приходилось, чего не было, того не было, врать не будем, но мало ли что, при таком развитии событий, ещё предстоит? Объявить Государственный департамент США запрещённой в России организацией, типа «Аль-Каиды» или «Исламского государства»? Назначить награды за головы американского политического руководства и высших чиновников и начать их выплачивать по мере поступления оных?

Чёрт его знает, что может повлиять на Вашингтон, который явно окончательно сдурел и отморозился, приведя его в норму. Какая встряска нужна американскому официозу, чтобы он начал себя вести в соответствии с правилами приличия? И, кстати, какая — нашим собственным мурзилкам из числа начальства разных уровней и людей, причисляющих себя к интеллектуальной элите, для того, чтобы они перестали гадить своей стране в пользу Соединённых Штатов? Советский Союз, что ли, для этого надо заново отстроить, вместе с Варшавским договором? Неплохая, кстати, идея. Жаль, что исключительно теоретическая. Ну, как там у Стивенсона в «Острове сокровищ» было, про то, что «те, кто останутся в живых, позавидуют мёртвым»? Джон Сильвер плохих советов не давал!