{ 25 октября 2021 }

«Душа воды» попросила заткнуться ради поиска внутренней красоты

Рубрики: [Telegram]  [Искусство]  

Душа воды

На набережной реки Гудзон в Нью-Йорке установили скульптуру «Душа воды» каталонского художника Жауме Пленса. Это 24-метровая голова женщины с закрытыми глазами, которая прижимает указательный палец к губам.

Интерпретаций и мнений появилось сразу и много. Первейшая реакция: пока Москву заваливают кучами номерной Глины, в Нью-Йорк везут нечто правда похожее на искусство (пусть статуя и выполнена слегка промышленно, слепленная с помощью 3D-принтера из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли). Некоторые ищут аллюзии на знаменитый плакат «Не болтай!» и скрытые послания активисткам «Me Too» или Бузовой с Моргенштерном.

Впрочем, сам Жауме Пленса настаивает на собственной интерпретации: статуя призывает прислушаться к себе и «шуму воды, разговаривающей с нами». Нечего, дескать, слушать назойливый и изнуряющий информационный шум — прислушайтесь к себе в поисках скрытой красоты.

НЕВМИНКУЛЬТ


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