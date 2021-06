Старый рокер показал, что не все продается

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс продемонстрировал ламповый, хардкорный подход к реальности. Марк Цукерберг с помощью гигантской суммы денег пытался получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall для использования в фильме об «Инстаграм», но, отвыкший от отказов, вероятно был очень удивлен ответом.

— Иди к черту! Ни за что! — публично заявил Уолтерс на форуме в поддержку Джулиана Ассанжа и сохранил у нас остатки веры в человечество. Пока в культурном пространстве есть такие принципиальные глыбищи, отказывающиеся становиться послушным кирпичиком в стене, ограждающей нас от реальности и настоящей свободы — есть шанс, что эстафету у них перехватят хотя бы самые отважные личности нового поколения.

Понятно, что уже через считанные годы цензура Facebook, регулируя информационные потоки, выставит Уолтерса маргинальным маразматиком, а наследие Pink Floyd назовет переоцененным. Понимаем, что капля в море, но сегодня своим детям дружно поставим сборник Pink Floyd. Или, чем черт не шутит, вместе посмотрим «Стену» — чтобы никакая цензура мстительного Цукерберга не смогла навязать им в будущем свои картонно-пластиковые идеалы.