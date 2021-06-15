{ 15 июня 2021 }

Старый рокер показал, что не все продается

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс продемонстрировал ламповый, хардкорный подход к реальности. Марк Цукерберг с помощью гигантской суммы денег пытался получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall для использования в фильме об «Инстаграм», но, отвыкший от отказов, вероятно был очень удивлен ответом.

— Иди к черту! Ни за что! — публично заявил Уолтерс на форуме в поддержку Джулиана Ассанжа и сохранил у нас остатки веры в человечество. Пока в культурном пространстве есть такие принципиальные глыбищи, отказывающиеся становиться послушным кирпичиком в стене, ограждающей нас от реальности и настоящей свободы — есть шанс, что эстафету у них перехватят хотя бы самые отважные личности нового поколения.

Понятно, что уже через считанные годы цензура Facebook, регулируя информационные потоки, выставит Уолтерса маргинальным маразматиком, а наследие Pink Floyd назовет переоцененным. Понимаем, что капля в море, но сегодня своим детям дружно поставим сборник Pink Floyd. Или, чем черт не шутит, вместе посмотрим «Стену» — чтобы никакая цензура мстительного Цукерберга не смогла навязать им в будущем свои картонно-пластиковые идеалы.

НЕВМИНКУЛЬТ


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