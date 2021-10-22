{ 22 октября 2021 }

Сотрудники стримингов выбили себе преференции и продолжат работать

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Скандалы]  

Крупнейшая забастовка сотрудников киностудий — не состоялась. Монтажеры, строители декораций и другие члены съёмочной команды, жалуясь на плохие условия труда, угрожали массовой забастовкой. Голливудским студиям и стриминговым сервисам во избежание огромных убытков пришлось договариваться.

Netflix, Disney+, HBO Max и Amazon Prime Video, Warner Bros., Paramount и другие крупнейшие игроки в лице Альянса теле— и кинопродюсеров были вынуждены подписать с Альянсом работников театральной сцены специальное соглашение, которое затронет около 40 тысяч техников, операторов, монтажёров и многих других членов съёмочной команды.

Список назабастованных преференций выглядит, честно говоря, слегка унизительно для отрасли:

— Увеличение зарплаты до уровня прожиточного минимума;

— Улучшение условий труда и повышение заработной платы на 3% в год;

— Организация питания на рабочем месте и предоставление обеденных перерывов;

— Ежедневный отдых продолжительностью 10 часов и 54-часовые выходные;

Ясно, что не обошлось и без повесточки:

— 15 января, день рождения Мартина Лютера Кинга — выходной день. Также примут инициативы по инклюзивности (среди операторов, гримеров и каскадеров нужно еще больше негров, индейцев и геев!).

Соглашение еще не ратифицировано, но сами Альянсы уже громко радуются договоренностям.

НЕВМИНКУЛЬТ


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