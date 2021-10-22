{ 22 октября 2021 }

Netflix согласился, что двух минут мало, и сделал ставку на длину

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Засчитывать за просмотр фильма или сериала две минуты, которые пользователь на него выделил — все-таки мало, — решили в Netflix и начнут оценивать популярность по общему количеству просмотров в часах.

Топ-список вполне существенно изменился. Из десятки, например, вылетели «Люпен» (второй в «скорострельном» списке), «Секс\Жизнь» и «Ход королевы», что, кстати, не странно: к сериалам могли привлечь шумиха или название, это давало кредит доверия больше двух минут, но в итоге зритель отсеивался.

Собственно, двухминутная система пришла на Netflix не так и давно — в начале 2020. До этого сервис засчитывал просмотр, если подписчик увидел более 70% видеофайла. «Двухминутка» же рулит и в Кинопоиске, чьи представители недавно с уверенностью поясняли, что 180 секунд достаточно, ведь если зритель их осилил, то досмотрит якобы до конца.

В свете этих заявлений и нового тренда от флагмана индустрии интересно теперь, сохранит ли скорострельность зачетов Кинопоиск. И не менее любопытно, как компенсируется тот факт, что некоторые сериалы и фильмы банально длиннее? И не станут ли теперь нарочно растягивать хронометраж, дабы угодить в рейтинги?

НЕВМИНКУЛЬТ


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