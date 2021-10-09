Стриминговые платформы потеряют миллиарды долларов

В сети активно обсуждается назревающий скандал в Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и HBO Max. Техническим работникам платят мало, да и условия труда — почти как перед Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Шли переговоры между Международным альянсом работников театральной сцены и Альянсом теле— и кинопродюсеров США. Однако, они ничем не закончились.

Вот список основных требований:

повышение зарплаты;

сокращение рабочего дня;

введение обеденных перерывов (!) и организация питания на местах;

увеличение отчислений работодателя в пенсионные и медицинские фонды.

Как именно пройдёт забастовка, пока не ясно. Но простые пользователи заметят её. Платформы станут медленно работать, а то и «падать», доступ к контенту, за который люди заплатили, будет затруднён. Это немедленно приведёт к тому же, что на днях случалось с Фейсбуком, когда из-за 6-часового сбоя всех сервисов Марк Цукерберг потерял более $6 млрд, а саму компанию теперь ждут многомиллионные иски от рекламодателей.

В общем, российским стриминговым сервисам самое время громко заявить о себе.