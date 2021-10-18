{ 18 октября 2021 }

«Шар без девочки» оказался в 18 раз дороже

Рубрики: [Telegram]  [Искусство]  

На аукционе ушла с молотка картина «Девочка с воздушным шаром», представляющая собой обрезок изначальной работы экстравагантного (мы очень старались избежать слова «прибацанного») художника Бэнкси. Продавая ее в прошлый раз, художник подстроил яркую ловушку: с последним стуком молотка запустился коварный механизм со шредером, принявшийся уничтожать проданную картину на глазах у владельца. То ли по задумке, то ли механик из Бэнкси не особо, но, сожрав девочку, шредер пощадил воздушный шарик, и владельца картины это устроило.

Не ошибся. Повторно выставив на торги картину, он смог убедиться, что раздутый хайпом шарик в наше время важнее почти любой девочки: вокруг продажи моментально начался ажиотаж. Двое энтузиастов до упора бились за право быть спонсором показа очередного перформанса художника (видимо, надеялись, что на этот раз картину в момент продажи взорвут или хотя бы сожгут). Более отчаянный предложил 25,5 млн долларов, молоток стукнул, но с картиной так ничего и не произошло — она скучно направится к счастливому владельцу, который уже прикидывает, во сколько раз возрастет цена, если с картины срезать к чертям еще и воздушный шарик с намеком, например, что дзен — круче надувательства.

Если художник в наше время — это инициатор символических зарисовок общества и его нравов, то Бэнкси и правда гений.

НЕВМИНКУЛЬТ


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