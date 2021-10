«Шар без девочки» оказался в 18 раз дороже

Редкая гитара марки Gibson Sunbirst, на которой Джими Хендрикс играл во время записи сингла “All Along The Watchtower”, была недавно продана в Лондоне на музыкальном аукционе за $32.600. По словам Associated Press, эта гитара стала самым дорогим лотом [Читать...]

Уличный художник Бэнкси подарил свое граффити клубу в Бристоле. В апреле 2014 года он нарисовал на двери заведения Bristol’s Broad Plain Boys’ Club картину, изображающую обнимающуюся парочку, которая при этом смотрит в свои мобильные телефоны. Почти сразу же [Читать...]

Портрет актрисы Элизабет Тейлор работы знаменитого художника Энди Уорхола уйдет с молотка на аукционе Phillips de Pury в Нью-Йорке, который состоится 12 мая. Ожидается, что цена за эту картину может составить $30 млн. Картина «Лиз №5» была нарисована [Читать...]

Многие, наверное, в курсе, что британский уличный художник и весельчак Бэнкси «здорово провел этим летом». Красочный хулиган оставил в разных местах восточных графств десяток меметичных граффити, солидно увеличив туда поток туристов. Все-таки Бэнкси на гребне, его работы продаются [Читать...]