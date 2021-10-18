{ 18 октября 2021 }

Милонов и турки

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Широко известный — изначально в Санкт-Петербурге, а теперь и по всей России, депутат Думы Виталий Милонов предложил не пускать в Турцию незамужних гражданок России, мотивируя это соображениями сохранения их морали, а также защиты нравственности и здоровья в системе турецких отелей «всё включено», с их неограниченной возможностью потребления отдыхающими низкокачественного алкоголя. Заботит депутата Виталия Милонова также то, что отдыхающие незамужние гражданки России могут, познакомившись с турками и прельстившись их ухаживаниями, от них родить, после чего отцы у них детей заберут, а жизнь этих гражданок будет разбита. 

Должны же депутаты защищать свой народ, в том числе от него самого… Ну, Милонов, как может, и защищает. Кто, если не он? И если бы он в роли нового Марычева от лица фракции ЛДПР выступал, так и вопросов бы никаких это не вызывало. А то ведь, состоит он в «Единой России», да ещё в комитете Думы по международным делам числится… Что, впрочем, для человека, чья политическая карьера начиналась с Марины Салье и Галины Старовойтовой, означает немалую эволюцию взглядов и преизрядный карьерный рост. А с учётом одновременного дрейфа не только из пламенных демократов в государственники и патриоты, но и духовного перерождения из евангельских христиан в православные, облик нашего героя приобрёл даже и некоторую благостность.

Многим в Питере до сих пор помнится его крепкая фигура в чёрной майке с лозунгом на груди «Православие или смерть», который хотя и был признан экстремистским, но к самому Милонову отечественные компетентные органы по этому поводу претензий не предъявляли, хотя перепост его фотографии в таком виде экстремизмом сочли. Видимо дело было в том, что сам Милонов выбрал православие и пока что никого в этой связи не убил. Хотя кто их, политиков, знает, чего от них ждать… Такие непредсказуемые люди! Но это сегодня не наша тема, так что, напомнив о ней читателю, вернёмся к Турции и возможности — или невозможности ездить туда на отдых незамужних гражданок России, столь внезапно озаботившей депутата Милонова. 

Не очень понятно, до какого возраста должны действовать предлагаемые им ограничения? К примеру, может ли в Турции отдыхать бабушка пенсионного возраста с внуками или без оных, если она не замужем? Скажем, вдова или, того хуже, разведена? И вообще, как с вдовами быть и с разведёнками? И если Турция им из соображений морали не светит, а Сочи и Крым не по карману, где им отдыхать, решая параллельно проблемы личной жизни? В Дагестане? На курортах Краснодарского края сниженной ценовой категории? В Египте — и чем тогда он от Турции, кроме пирамид и Сфинкса, отличается? Или пускай на дачах сидят, помидорами занимаются? Опять же, если брать с наших незамужних перед отпуском письменное обязательство: не пить и от турок детей не рожать, можно им в Турцию ездить или нет?

Что скажет депутат Милонов по этому поводу? И, кстати, если пила не с турками, а со своими и забеременела от них же — это считается нарушением вышепомянутого обязательства с соответствующими ситуации наказаниями, или нет? И как решать вопросы морали и нравственности с учётом внешних данных соискательницы права на отдых и личную жизнь? Должны же у красивых, симпатичных, просто нормальных, страшных и ужас каких, быть равные шансы? Что с этим делать? Особенно если девушка такова, что на неё не вздрогнув от ужаса не глянешь и для того, чтобы к ней подвалить однозначно необходим алкоголь в особо крупных количествах и уже совершенно неважно, какого качества? Хоть паранджу на них всех перед выездом надевай! Хорошая, кстати, идея. Надо бы через Думу провести.

И наконец — последнее, но важное. Что делать, если в Турции сопьётся и забл-дует замужняя женщина? Как это предотвратить? Они же, женщины, такие… Им и «пояса верности» мужья, закрытые намертво на замок, в Средневековье одевали, и на кострах, как ведьм, жгли, и епитимьи всяческие на них накладывали, дабы смирить зов плоти, и в такие корсеты в Викторианскую эпоху запихивали, что они в них даже дышать не могли — всё напрасно. Кто только не старался! И отцы церкви, и мудрецы и старцы всех прочих конфессий, и добровольные блюстители морали и нравственности, типа Милонова, и полиция нравов, и инквизиция… Всё равно ведут себя непотребно. Пьют, гуляют и рожают чёрт знает от кого, включая турок. Одна надежда на Милонова теперь. Может, хоть он что придумает?

Евгений Сатановский


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