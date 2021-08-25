Новое уличное художество приписали Бэнкси и слегка поломали

Многие, наверное, в курсе, что британский уличный художник и весельчак Бэнкси «здорово провел этим летом». Красочный хулиган оставил в разных местах восточных графств десяток меметичных граффити, солидно увеличив туда поток туристов. Все-таки Бэнкси на гребне, его работы продаются за многие миллионы, а тут можно лицезреть авторские художества чуть ли не на двери туалета.

А вот с очередным арт-объектом — в парке городка Лоусофт — пока остаются вопросы. Работа под названием «Мы все в одной лодке» была нанесена на стену кирпичного моста, причем вторая часть объекта состояла из куска ржавого железа, изображавшего лодку. Все бы ничего, да «лодка» загромождала сток воды и потому была нещадно удалена не оценившими высокого искусства работниками парка.

Авторство Бэнкси пока вроде не подтверждено, и надо понимать, что нечто подобное способны сотворить миллионы людей по всему миру, подражая знаковому живописцу и привлекая туристов уже к своим городкам. Сам же знаковый живописец тоже едва ли в обиде, если окажется в начале крупной волны уличной моды. Так что здесь они действительно все в одной лодке. Возможно, даже с туристами, которым без разницы, около чего фотографироваться для инсты.