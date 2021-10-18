{ 18 октября 2021 }

Джаз и офис интересней русских сказок

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На очередном конкурсе фанатских идей для Lego объявили победителей. Победителями Lego Ideas First 2021 стали концепты офиса по сериалу «Офис» и джазовый квартет (очень нетипичный для визуальной стилистики Lego). Также отметили модель «Белоснежка и 7 гномов», но ее оставили в подвешенном состоянии из-за трудностей в реализации, а судьбу обещают прояснить к концу года, когда состоится второй конкурс (они проходят раз в полгода).

Модель питерского художника Артема Бизяева по мотивам славянских сказок осталась в числе статистов вместе с еще полусотней работ со всего мира. Сам Артем не унывает, свой концепт Baba Yaga намерен подать на новый конкурс и напоминает, что «Офис», например, победил лишь с четвертого раза.

Ну а кому-то в нашей стране неплохо бы задуматься. Раз иностранный производитель предсказуемо выбирает идеи, близкие западной культуре, может быть, пора занять руки наших детей отечественными конструкторами? Не факт, что мы бы своим детям купили сеты конкретно Артема, но ведь весьма вероятно, что наши художники и концепты создавали бы немного иначе, зная, что не нужно понравиться именно зарубежным оценщикам.

НЕВМИНКУЛЬТ


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