Атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

Атомная подводная лодка Соединённых Штатов столкнулась во время погружения в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. Осталась цела, реактор не повреждён, но АПЛ пришлось вернуться на базу. 11 членов экипажа получили травмы и ранения. При этом моряки утверждают, что их подлодка НЕ напарывалась на «массив суши» и это не было «враждебным нападением». И тут существует несколько (причём не так уж много) вариантов произошедшего и дальнейшего развития событий. Благо, реакция на какие угодно сюрпризы в военной, политической и экономической сферах в США отработана до автоматизма. Так что тут надо просто, не особо заморачиваясь и не комплексуя, провести ряд простейших защитных мероприятий.

Первое. Конгресс вводит санкции против:

России, Китая, Ирана и Северной Кореи за «деятельность, угрожающую безопасности Соединённых Штатов». Почему именно против них? А почему бы, собственно, и нет? Они всё равно обозначены как «страны-вызовы» американским интересам, так что санкции против них вводить так и так придётся. Кстати, ЦРУ не случайно только что открыло новый центр, специализирующийся на Китае, что анонсировал общественности его директор, бывший посол в Москве, Уильям Бернс. Ну и инициатива, насчёт высылки из США 300 российских дипломатов пригодится. Можно, с учётом инцидента с подлодкой, и больше выслать. К примеру, 1001-го, по числу сказок Шахерезады. Конгресс одобрит автоматически.

Второе. Необходимо, всё-таки, разобраться с тем, что это было. Или кто. Мало ли — вдруг американская подлодка Годзиллу протаранила? Или от неё Моби Дик не смог увернуться? А то и Петров и Боширов, зловещая парочка, чем-то напоминающая героев старых нью-йоркских комиксов, постарались? К примеру, после многократного, хотя пока и недоказанного вмешательства в американские выборы с целью опорочить и подорвать лучшую в мире демократию, отравления Скрипалей, использования против американских дипломатов на Кубе и в Китае таинственного «звукового оружия», от которого у них головы разболелись (вариант: палёного виски, употребление которого приводит к таким же результатам) и организации взлёта цен на нефть и газ, они подлодками занялись?

Третье. Поскольку не исключено, что столкновение с кем-то или чем-то подлодки Соединённых Штатов — результат действий сверхъестественных сил (Бэтмен, Супермен, Аквамен, Человек-паук, Человек-кит, Халк, зомби, инопланетяне либо кто-то ещё, пока что во «вселенной Марвел» не обозначенный), провести комплекс мероприятий, призванных очистить Южно-Китайское море от зловредной нечистой силы с участием представителей основных, традиционных для США, конфессий (включая сайентологов и Церковь Летучего Макаронного Монстра) и применением к неизвестной нечисти самых действенных молитв. Выделить на это соответствующий экстренный бюджет и ввести его в число защищённых статей бюджета Соединённых Штатов на оборону.

Четвёртое. Проверить соответствие гендерного и расового разнообразия личного состава американского флота и особенно экипажей атомных подводных лодок утверждённым стандартам и квотам. Ввести в состав экипажей и командного состава недостающее число представителей трансгендеров, феминисток, инвалидов, расовых меньшинств и других угнетаемых категорий населения и переоборудовать под их требования и нужды плавсредства и береговые базы США.

Пятое и последнее. Поскольку инцидент с американской подлодкой произошёл в день рождения Путина, признать эти два события неразрывно связанными и срочно предоставить Грузии и Украине чрезвычайную военную помощь для защиты их национальных интересов. И: Г-ди, благослови Америку!