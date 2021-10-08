Наука стремительно развивается

Наука развивается стремительно и мы узнаём то, о чём ещё вчера не только не подозревали, но и не думали, что это вообще можно узнать. Скажем, горячо любимая автором с детства археология. Прошёл очередной эфир со Станиславом Дробышевским, великим популяризатором этой академической дисциплины, изучающей, как жили люди и их предки в прошлом — иногда чрезвычайно отдалённом. Обсуждались открытия последнего сезона, благо, методы исследований, включая работы с ДНК, когда и если её удаётся выделить из ископаемых останков, а также с материями столь неуловимыми, как пыльца, органические останки, содержащиеся в микроскопических дозах на зубах, костях и в местах проживания первобытных людей, будь то пещеры или скальные навесы, чрезвычайно развились.

Ещё несколько лет назад ничего такого археологам и в голову не приходило. Существовала более или менее стройная теория происхождения человека разумного и его соревнования с неандертальцами, притом, что само по себе подразумевалось, что никакого скрещивания между ними не было и быть не могло. Здоровенные кряжистые туповатые мужики — гора мускулов и привычка полагаться на грубую физическую силу, против стройных, длинноногих, сообразительных и технически продвинутых пришельцев из Африки. То есть, может кто-то из этих древних троллей и крал кроманьонских красоток, в полном соответствии с голливудскими фильмами, но не более чем. Не семьи же им было создавать? Да и вообще, многие учёные категорически отрицали даже наличие у неандертальцев речи, хотя то, что они владели огнём, давно считалось доказанным. Странно это выглядело, конечно, но чего только учёные в этом мире не выдумают!

Теперь выясняется: не такие уж эти ребята были и кряжистые. Судя по окаменевшим следам на древнем морском пляже, пара экземпляров вообще в районе 190 см ростом по нему проходила. А таких и среди современных людей немного. Опять же, всегда их считали чистыми мясоедами — «суперхищниками», охотниками на северных оленей, пещерных медведей, мамонтов и диких лошадей. Но это северные, которых до сих пор в основном и исследовали. И вдруг раскопки в Португалии продемонстрировали, что там они ели рыбу — в основном угря, которого коптили, моллюсков, крабов и морских птиц, плюс орешки местных сосен — пиний, до которых ещё добраться надо было: они высоко растут. Добавь к этому кружку пива — барная классика получается. Копчёный угорь, крабы, устрицы с мидиями, орешки… Бармен, дружище, ещё текилы и пару литров нефильтрованного! А ведь это неандертальцы, которые и друг друга могли схарчить на раз…

При этом — совсем уж чудо случилось, нашли прядки какой-то ими грамотно сплетённой 50 тысяч лет назад ВЕРЁВОЧКИ и даже смогли определить, как именно она была скручена. Вполне, кстати, профессионально. То ли ей мешок для шишек и орешков затягивали, то ли привязывали какое-то орудие к рукоятке… А генетики выяснили, что потомство от смешанных союзов происходило, как минимум в нескольких случаях, от кроманьонских мужчин и неандертальских женщин. Чудеса в решете, да и только, но генетику не обманешь — это наука строгая. Опять же, судя по генам, есть у нас не только неандертальская и денисовская примесь, но и ещё какие-то, пока неизвестные науке древние люди поучаствовали в нашем антропогенезе. Одни загадки разгадываются, другие им на смену приходят, и таких всё больше. А что нас ещё впереди ждёт! Великая это сила — наука. На такое способна…