{ 7 октября 2021 }

Большая беда русского народа

Рубрики: [Фейсбук]  

Большая беда русского народа — это дырка на месте национальности.

Национальности нет, вместо нее — либо казенная государственная принадлежность, эти наши бесконечные «ФГУП» и «ГБОУ», либо какая-то расплывчатая глобальная позиция, будь то «прогресс», «Европа», «коммунизм», «против Путина», «все люди хорошие», «хочу в космос», «Евразия» и тэ пэ.

Но никакого внятного представления о сообществе людей, навсегда соединенных своей землей, языком, предками и стилем жизни, — увы, не имеется.

И потому, как только казенная принадлежность себя исчерпывает, поскольку случается эмиграция-уголовное дело-банкротство-замужество-смена режима-революция-перестройка etc., а позиция меняется под грузом этих обстоятельств, а то и с самого начала была безбрежно-всемирной, — русский человек теряет абсолютно все, что связывало его с Россией.

Он мгновенно готов сделаться не то что американцем или французом — это понятно, — но он и в бывшем СССР быстро и рьяно мимикрирует под нужды всех национальных культур, которые ему хоть сколько-нибудь понятны.

Поссорился с начальником? Уволился? Ушел в оппозицию? Попал под раздачу в какой-то смуте или от рук властей?

Все, теперь он эстонец, каких еще поискать, первый патриот новой родины, размахивающий ее флагом. 

У всех прочих народов — не так.

Спросите какого-нибудь молдавского гастарбайтера, давно уехавшего из дома на запад или на восток, о его Молдавии. Да он раздуется от гордости и будет рассказывать вам, что Молдавия — лучшее место на свете.

Спросите беглого киевского бандита, которого в Киеве ищет СБУ, а он прячется тут, — чей же Крым? 

Казалось бы, ну ты же в Москве прячешься — и? Крым у него будет, конечно, украинский.  

А грузин, оказавшийся врагом грузинской власти, поедет в Абхазию признаваться в любви местным жителям? Никогда. 

Пусть его своя же власть поймает, посадит и в ступе истолчет, а он останется пылким грузинским националистом, и на этих своих противников будет ругаться в том смысле, что это они — плохие грузины и агенты Москвы.

А что вам скажет русский, оставшийся без своего привычного места в России и вынужденный как-то выживать, куда-то ехать, от кого-то скрываться?

Да он проклянет эту отсталую и ничтожную Рашку, темное пятно человечества.

У всех вокруг, в их представлении о себе, — между «частным-семейным-корыстным-служебным» и «мировым-философским» — есть кое-что еще в середине. 

То, что не меняется от эмиграции, от политических перемен, от кризисов и репрессий. 

Свое и свои.

В России же, повторюсь, вместо своего и своих — пустота.

Из русского человека — при простом и частом стечении неприятных обстоятельств — можно за пять минут слепить кого угодно, хоть эскимоса.

И он — обиженный на Путина, на майора, на старую работу, на бывших супругов, на городок с ямами вместо асфальта, — замарширует на месте с неведомым эскимосским знаменем, рассказывая всем, кто его хочет и не хочет слушать, о том, как он счастлив, что избавился от России и стал, наконец, тем, кем он всегда мечтал стать.

Гордым и свободным эскимосом.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Генетика русского народа

    2. Генетика русского народа

    Похоже, генетика русского народа – это такая вечная тема либеральной интеллигенции. Смотрите. “Конечно, Ходорковский — не мессия и не истребил бы в одночасье балагановскую страсть к воровству, заложенную в русской природе. Но он уже начал работать над новой [Читать...]


  2. В. ЖИРИНОВСКИЙ: “НЕ БУДЕТ РУССКОГО НАРОДА – НЕ БУДЕТ САМОЙ РОССИИ”

    3. В. ЖИРИНОВСКИЙ: “НЕ БУДЕТ РУССКОГО НАРОДА – НЕ БУДЕТ САМОЙ РОССИИ”

    3 июня нынешнего года в Парламентском центре, что на Цветном бульваре, 2, прошли парламентские слушания, организованные фракцией ЛДПР, носившие официальное название “Конкретные механизмы обретения права субъектности Русским народом”. Попросту говоря, люди, собравшиеся здесь, обсуждали наболевший “русский” вопрос. Уже [Читать...]


  3. Огромная русская беда

    4. Огромная русская беда

    Очень характерная деталь, разделяющая русскую культуру и – “какую-то другую”. Вот, например, случилось что-то в Америке. Наводнение, ураган, массовый расстрел. На ТВ выступает, допустим, шериф. И он – говорит своими собственными словами. “О, я как раз ехал из [Читать...]


  4. “Все, что мы делаем для народа, – это гадости для народа”

    5. “Все, что мы делаем для народа, – это гадости для народа”

    репортаж из Красноярского края ЗАРПЛАТУ – ТАЗИКАМИ Вдоль всей автомагистрали по пути в Красноярск на обочине стоят сотни людей. Перед каждым из них – гора автомобильных покрышек. Поначалу я не мог понять: почему все торгуют одним и тем [Читать...]


  5. Враги русского языка

    6. Враги русского языка

    Много говорено о том, что власть Порошенко притесняет русский язык. Закрывает русские школы, принудительно украинизирует. Но мне вот кажется, что главные враги русского языка на Украине это журналисты, безобразно владеющие великим и могучим. Неделю назад я вынужденно застрял [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»