Похоже, генетика русского народа – это такая вечная тема либеральной интеллигенции.

Смотрите.

“Конечно, Ходорковский — не мессия и не истребил бы в одночасье балагановскую страсть к воровству, заложенную в русской природе. Но он уже начал работать над новой генерацией… Первого чиновника страны лишала сна невыносимая мысль об историческом шансе, который такие парни, как красавец, интеллектуал и богач с доброкачественными генами, могут дать России”.

(Алла Боссарт, 2005).

” – Вы говорили, что антисемитизм сидит у русских в генах, что в России он был, есть и будет. Почему?

– Антисемитизм сидит не в каждом русском, но в России он – генетический.

– Черту оседлости ликвидировали в 1917 году. Почему антисемитизм остался?

– Генетика и влияние Церкви”.

(Алла Гербер, 2011).

“Потому что количество желающих стрелять и вешать людей на фонарях сейчас в России как никогда за все постсоветское время велико.

Те, кто говорят о необходимости делать революцию, не понимают, что фонарей не хватит. Количество генетических живодеров в России зашкаливает. Эти потомки сталинских вертухаев готовы лично пытать и убивать”.

(Лев Шлосберг, 2015).

“Есть некоторое биологическое объяснение, которое называется отрицательный отбор. Это раздел науки, которая называется популяционная генетика. Определенные группы людей пострадали за время советской власти. Их потомство тоже пострадало. Более того, многие дети уничтоженных властью людей тоже не выжили, а некоторое количество детей этих людей с определенным генотипом не родилось. Это генетическое объяснение”.

(Людмила Улицкая, 2016).

“В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы – автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность. Поскольку руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой “особый путь развития”, набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным”.

(Виктор Шендерович, 2017).

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