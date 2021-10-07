Посмотрел пять с половиной часов интервью бывшего православного олигарха Пугачева Гордону — и всем рекомендую.

Захватывающее зрелище, лучше любого блокбастера, не оторваться.

Если б был ушлый либеральный журналист, он бы давно взял этого Пугачева с его рассказами — и сделал сенсационную книгу на западном рынке. Ведь он — это чуть ли не единственный с 1 января 2000 года внутренний кремлевский источник, готовый много болтать о том, что там, в Кремле, в начале нулевых годов происходило, и многие его истории, надо сказать, вполне правдоподобны (конечно, не в том, какие заслуги он себе приписывает, а просто в сценках и анекдотах). Ничего особенно разоблачительного или скандального в них нет, все примерно так, как и можно было предполагать, но все равно интересно.

И, конечно, это потрясающее саморазоблачительное зрелище, совершенно достоевское.

Гордон — очень сильный интервьюер, куда там Дудю с его дурацкими прикольчиками. Он очень подробный и дотошный, никакой самодеятельности, этакий идеально-нейтральный диктофон, перед которым человек может выговориться как следует.

И он выговорился. «Православный олигарх» — смесь Хлестакова, Чичикова и Смердякова, и если первые двое — это его боевое прошлое, то последний — это его нынешняя идентичность.

Он рассказывает о том, как он, мол, избрал Ельцина, избрал Путина, как он мелко видит Путина, хотя почему-то и терся около него много лет, как он «работал с валютой» у входа в советскую гостиницу, как его обидели здесь, отняв пятнадцать миллиардов, как его обидели англичане, претендуя на еще один миллиард, как его предала жена, как он, весь такой французский, презирает Россию, как его Путин приглашает-приглашает, давай, мол, ужинать, приезжай на дачу, а он ни в какую, — а ты смотришь на этот урок антропологии большими глазами.

Очень поучительный господин.

Господин-пример — того, что нам дали эти тридцать лет РФ, какого политика, бизнесмена и человека они вывели на большую сцену.

И страшно подумать, что еще выяснится, когда свободно заговорят о себе и другие.