{ 7 октября 2021 }

Российские сериалы активно покупаются за рубежом

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Список самых продаваемых за рубеж российских сериалов возглавил «Перевал Дятлова». Статистику предоставило «Роскино», дав нам узнать о довольно неожиданных вкусах иностранных дистрибьютеров.

За нашумевшим триллером о загадочной гибели туристов в рейтинге идут «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон» и комедия «Секреты семейной жизни». В общем, совсем не те названия, что фигурируют в топах мэйнстрима.

Россия прочно обосновалась в первой десятке стран-экспортеров на рынке сериалов, интерес к нашему контенту растет, и одним только дефицитом голливудской продукции, вызванным пандемией, это не пояснить. Можно согласиться с «Роскино», увидевшим рост качества отечественных сериалов, и порадоваться, что рост этот произошел в самую удачную пору, когда стриминг-революция породила бум на оригинальный зарубежный контент во всем мире.

НЕВМИНКУЛЬТ


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