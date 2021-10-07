Российские сериалы активно покупаются за рубежом

12 сентября в Московской области подошли к концу съемки второго сезона сериала «Эпидемия» от «1-2-3 Production». Они длились полгода, и уже их география дает смутные намеки на сюжет: местом действия стали Карелия, Приозерск, Питер, Подмосковье и сама столица. [Читать...]

Лет десять назад я попытался осуществить на отечественном телевидении глобальный историко-культурный проект. Идея его принадлежала не мне, но он показался настолько творчески интересным и плодотворным, что я вовлек в его разработку многих интересных и ярких деятелей культуры. Действительно, [Читать...]

Зима 2014–2015 года знаменательна не только десятками громких премьер на больших экранах. Еще в этом сезоне ожидается шквал телесериалов, старых и новых. В таком многообразии зрителю немудрено растеряться. Мы решили выделить среди телевизионных новинок несколько наиболее достойных. С [Читать...]

Телеканал ТНТ анонсировал показы отечественных телесериалов, снятых призерами российских и международных фестивалей. С осени 2015 года на ТНТ будут выходить 20-серийные “Озабоченные” Бориса Хлебникова (“Долгая счастливая жизнь”, “Свободное плавание”), 8-серийные “Измены” Вадима Перельмана (“Мгновения жизни”, “Пепел”) и “Не телки” [Читать...]