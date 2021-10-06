Никита Михалков решил показать, как играть в театре

Здание Центра театра и кино Никиты Михалкова сейчас на ремонте и труппа временно переехала в учебно-театральный комплекс ГИТИС. Тем не менее, жизнь бьёт ключом. Уже сейчас проходят показы постановки «12». А с 20 октября можно будет увидеть и основной репертуар.

В течение сезона ожидается множество любопытных премьер. В том числе, 3 — до конца года. Первая и самая значимая — это очередная часть цикла «Метаморфозы» — «Тёмные аллеи», её покажут 27 ноября. Режиссёр — сам Никита Сергеевич. Художник-постановщик — Юрий Купер. Сейчас уже идут репетиции. Авторы называют это литературно-сценическим коллажем, который вберет в себя произведения И. А. Бунина («Темные аллеи», «Руся», «Генрих», «Крем Леодор») и А. П. Чехова («За яблочки», «Невидимые миру слезы», «Из воспоминаний идеалиста»). Ещё 2 премьеры будут в декабре. Это «Сцены из деревенской жизни» по пьесе «Дядя Ваня» (режиссер Мария Шмаевич) и пока не названная постановка Сергея Гармаша.

И как тут не вспомнить о слитой переписке Никиты Михалкова с Ольгой Любимовой? Обладатель премии «Оскар» недоволен тем, чем занимается Союз театральных деятелей и стремится показать, как надо. Должны признать, весьма успешно стремится.

А может, Никита Сергеевич всё больше погружается в театральную режиссуру и актёрскую деятельность просто потому, что в последние годы его фильмы, мягко говоря, не «заходят»? А та классика, приверженцем которой он является, на сцене всегда останется востребованной.