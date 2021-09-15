Вторая волна «Эпидемии»

12 сентября в Московской области подошли к концу съемки второго сезона сериала «Эпидемия» от «1-2-3 Production». Они длились полгода, и уже их география дает смутные намеки на сюжет: местом действия стали Карелия, Приозерск, Питер, Подмосковье и сама столица.

Премьеру ожидают на видеосервисе PREMIER, по срокам пока не все ясно (рабочая дата — с середины января). Зато второй сезон может дать ответ на вопрос: успех первого был целиком заслужен выдающимся качеством, или, как настаивают некоторые пользователи, поднялся благодаря созвучию с пандемией, а в целом полон сценарных дыр, берущих истоки еще из книжного первоисточника?

Как бы то ни было, по итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix. И мы желаем создателям, как минимум, повторения успеха.