{ 15 сентября 2021 }

Вторая волна «Эпидемии»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

12 сентября в Московской области подошли к концу съемки второго сезона сериала «Эпидемия» от «1-2-3 Production». Они длились полгода, и уже их география дает смутные намеки на сюжет: местом действия стали Карелия, Приозерск, Питер, Подмосковье и сама столица.

Премьеру ожидают на видеосервисе PREMIER, по срокам пока не все ясно (рабочая дата — с середины января). Зато второй сезон может дать ответ на вопрос: успех первого был целиком заслужен выдающимся качеством, или, как настаивают некоторые пользователи, поднялся благодаря созвучию с пандемией, а в целом полон сценарных дыр, берущих истоки еще из книжного первоисточника?

Как бы то ни было, по итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix. И мы желаем создателям, как минимум, повторения успеха.

НЕВМИНКУЛЬТ


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